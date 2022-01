Négyezerhez közelít a napi esetszám /Frissítve: Háromszéki adatok/

Az előző napihoz képest több mint duplájára nőtt az újonnan igazolt koronavírusos esetek száma, a keddi összesítőben már 3900 fertőzöttről számoltak be a hatóságok, s emelkedett a kórházi kezelésre szoruló páciensek száma, akárcsak a koronavírussal kapcsolatba hozható elhalálozásoké is. Kovászna megye 25 új esettel szerepel a napi összesítésben – ez 19-cel több az előző napi adatnál.

Az új esetszámokra több mint 63 ezer teszt elvégzése nyomán derült fény – közölte a kommunikációs törzs, mely szerint 1 816 956-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Országszerte közel 2600 beteget kezelnek kórházakban, közülük 390-en intenzív terápiás ellátásban részesülnek. A kórházi ellátásban részesülő fertőzöttek közt 79 kiskorút is nyilvántartanak, hetet közülük intenzív osztályon ápolnak.

A legutóbbi jelentés óta 52, a koronavírushoz köthető elhalálozást regisztráltak, öt eset korábban következett be. Ezzel 58 866-ra emelkedett a járvány áldozatainak száma hazánkban. Az áldozatok közül 40-en oltatlanok voltak, 49-nek más betegsége is volt. A tizenkét beoltott elhunyt mindegyike társbetegségben is szenvedett.

Ami a háromszéki helyzetet illeti, a kormánybiztosi hivatal közlése szerint 25 új esetet jegyeztek térségünkben, illetve egy elhalálozást is – utóbbival együtt már 580 személy halálát okozta a kór megyénkben. A hatóságok 101 aktív esetet tartanak nyilván, ebből 35-öt a megyeszékhelyen, hatot Kovásznán, négyet Baróton illetve hármat Kézdivásárhelyen. Háromszéken 413 személy van karanténban, míg otthoni elkülönítésben további 63-an tartózkodnak.

Rafila: megkétszereződhet az esetszám

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint a járvány ötödik hullámában akár kétszer annyi új fertőzött is lehet majd, mint amennyit az előző, ősszel lezajlott szakaszban hivatalosan regisztráltak. „A negyedik hullámban hivatalosan megközelítőleg 400 ezer személy szervezetében mutatták ki a kórokozót. Kiderül majd, hogy hány esetünk lesz az ötödik hullámban. De becsléseink szerint megkétszereződik az esetek száma” – nyilatkozta a tárcavezető. Kitért arra is, hogy az országba érkező új koronavírus elleni gyógyszereket vénnyel ki lehetne majd váltani a gyógyszertárakban vagy a járóbeteg-rendelőkben, de erről még nem született döntés. Jelezte ugyanakkor, hogy ezek a gyógyszerek valószínűleg ingyenesek lesznek a jogosultak számára, és megismételte: ezeket csak olyan páciensek kezelésében használnák, akiknek állapotát kockázati tényezők súlyosbítják, és szövődményeknek vannak kitéve.