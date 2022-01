Életmentő műtétre gyűjtenek

Az Életmentő Kupakok Egyesület felhívása szerint a műtéteken múlik a fiatalember élete, akinek mindkét veséje nagyon kitágult, s a vesevezetékek mellett a lábaiban található erek is beszűkültek. Barna állapotáról édesanyja, Eördögh Julianna számolt be érdeklődésünkre. Elmesélte, 2017 óta időszakosan Hollandiában dolgoznak férjével együtt, tavaly fiuk is csatlakozott hozzájuk néhány hónapra. Barna októberben egy alkalommal derékfájdalomra panaszkodva tért haza munkahelyéről, az üzemorvos vesegyulladást állapított meg. Nem sokkal később belázasodott, állapota rosszabbra fordult és kórházba került, ott fedezték fel a trombózist, s orvosainak sikerült feloldaniuk a vérrögöt. Műtétre is sor került, melynek során nyirokcsomókat távolítottak el a köldöke tájékáról. Másfél heti kezelés után Barna elhagyhatta a kórházat, ám a munkaadója felmondta a biztosítását, így a család úgy döntött, hazatérnek.

A kovásznai fiatalembernek elsőként egy veseműtéten kell átesnie, a beavatkozást Brassóban el is végzik, ára 1500 euró. A második műtétre – melynek során négy sztentet kell beültetni ereibe –, nem találtak megoldást az országban, így arra Magyarországon kerülhet sor. A családnak sikerült kapcsolatba lépnie egy orvossal, aki vállalta, hogy elvégzi a beavatkozást. Ez azonban már jelentősebb kiadás, becslések szerint 8500 euró, de akár több is, amennyiben Barna állapota tovább romlik, s újabb sztentek beültetésére lesz szükség. Eördögh Julianna elmondta, ekkora összeget a család nem tud önerőből biztosítani, ezért fordultak segítségért a sepsiszentgyörgyi egyesülethez. Amíg a műtétekre sor kerülne, férje visszatért dolgozni Hollandiába, hogy kiadásaikat fedezni tudják, ő pedig fiát gondozza, hiszen állandó felügyeletre szorul. A fiatalembert lelkileg nagyon megviselték a történtek, annál is inkább, mert korábban soha nem volt komolyabb egészségügyi problémája.

Barna műtétjeinek összköltsége tízezer euró – az első beavatkozásra e hónap közepén kerül sor – eddig az összeg kevesebb mint tíz százalékát sikerült összegyűjteni. Aki támogatni kívánja a családot, az Életmentő Kupakok Egyesület számlaszámaira juttathatja el adományát: Asociația L. A. B. Életmentő Kupakok, BCR Sfântu Gheorghe, SWIFT COD: RNCBROBU, LEI: RO71RNCB0124153488200001, EUR: RO17RNCB0124153488200003, GBP: RO87RNCB0124153488200004. Kérik, hogy utaláskor megjegyzésként írják be, „Barni”.