Jean Castex francia miniszterelnök a nemzetgyűlésben tegnap elítélte, hogy több képviselő is halálos fenyegetést kapott azon törvénytervezet miatt, amelynek értelmében a koronavírus elleni védettségi igazolás január 15-én oltási igazolássá alakul át. A kormányfő az aljas cselekmények megbüntetését ígérte.

Minden erőszak elfogadhatatlan egy demokratikus társadalomban. De miután a közhatalom letéteményeseiről, megválasztott képviselőkről van szó, az erőszak alkalmazása a demokráciát, a köztársasági paktumot fenyegeti – fogalmazott a miniszterelnök. Nincs más lehetőség, mint a büntetés ezen aljas cselekményekkel szemben – tette hozzá.

A kormányfőt az egyik kormánypárti képviselő, Pascal Bois kérdezte, mert a múlt héten felgyújtották a garázsát, és az otthona falára az oltási igazolással kapcsolatos feliratokat festettek. Az elmúlt hetekben a kormánypárti többség több képviselője is jelezte, hogy halálos fenyegetést kapott, illetve megrongálták a gépkocsiját vagy az ingatlanát, amiért a kormány kezdeményezte a koronavírus elleni védettségi igazolás oltási igazolássá alakítását. Többen közülük a közösségi oldalakon is közzétették a fenyegetések tartalmát, köztük egy olyat is, amely nyilvános lefejezést helyezett kilátásba, s bejelentették, hogy feljelentést tesznek a megfélemlítések miatt.

Az erőszakos cselekmények olyan ellenzéki képviselőket is érintenek, akik támogatják a szigorításokat. Briançon jobboldali polgármestere, Arnaud Murgia kocsiját novemberben felgyújtották, bár ő külön fenyegetést nem kapott.

A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív tesztet) jelenleg a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken kötelező bemutatni, így a vendéglátóipari helyiségekben, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a sportlétesítményekben, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. A törvénytervezet értelmében január 15-től ezekre a helyekre kizárólag az oltás mindhárom adagjával rendelkezők léphetnek be szabadon, az egy vagy két oltási adaggal rendelkezőknek negatív tesztet is fel kell majd mutatniuk az oltási igazolásuk mellett, az oltatlanok pedig ezeket a szolgáltatásokat nem vehetik igénybe. Az intézkedéssel a kormány célja, hogy a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa miatt nyomást gyakoroljon arra a csaknem 5 millió emberre, aki még nem kérte a koronavírus elleni oltást.

Olivier Véran egészségügyi miniszter a tegnapi vitában bejelentette, hogy az elmúlt 24 órában regisztrált új fertőzöttek száma ismét rekordot döntött, s megközelítette a 300 ezret. Franciaországban a koronavírus-járvány ötödik hulláma két hónappal ezelőtt kezdődött a delta variáns okozta fertőzések számának emelkedésével, majd a december közepi tetőzéskor megjelent a még fertőzőbb omikron variáns, amely már az új esetek több mint kétharmadáért felelős. A napi esetszám megnégyszereződése a miniszter szerint részben a tesztelési rekordnak is köszönhető: az elmúlt héten 8 millió szűrővizsgálatot végeztek el az országban. Ugyanakkor a járvány robbanásszerű terjedését az is bizonyítja, hogy az elvégzett nagyszámú teszt több mint 15 százaléka bizonyult pozitívnak. Erre 2020 ősze óta nem volt példa. Az oltásra jogosultak több mint 91 százaléka felvette az oltás legalább első adagját, 50 százalékuk már a harmadik adagot is megkapta, a teljes lakosságra vetítve 78 százalékos az átoltottság. Az oltások nem akadályozzák meg a fertőzést, de megakadályozzák a betegség súlyos formájának kialakulását – emlékeztetett a miniszter. Elmondta, hogy az intenzív osztályokon húszszor annyi az oltatlan páciens, mint a háromszor beoltott.

A törvénytervezet a védettségi igazolással történő visszaéléseket a korábbiaknál szigorúbban bünteti, akár öt év szabadságvesztés és 75 ezer eurós pénzbírság is kiszabható a csalókra.