Az országos vészhelyzeti bizottság szerdai ülésén jóváhagyta a veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbítását január 8-tól. A testület által elfogadott határozat ismét kötelezővé tenné a védőmaszk használatát a nyitott nyilvános helyeken is. Ugyanakkor a textil maszkok viseletét mellőznék, és kötelezővé tennék az orvosi vagy FFP2 védőmaszkok használatát a zárt és nyitott nyilvános helyeken, az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter közös rendeletében meghatározott feltételek mellett – ismertette az Agerpres hírügynökség.

Az intézkedés alól mentesülnek az 5 évesnél kisebb gyermekek, az irodában egyedül tartózkodó személyek, a televíziós műsorvezetők és vendégeik azzal a feltétellel, hogy 3 méteres távolságot tartanak egymástól, az istentiszteleteken részt vevő személyek, amennyiben 3 méteres távolságot tartanak egymástól, továbbá a zárt vagy nyitott térben zajló rendezvények előadói, akiknek ugyancsak 3 méteres távolságot kell tartaniuk egymás és a közönség tagjai között. Nem kell maszkot viselniük a megerőltető fizikai tevékenységet végző, és/vagy megterhelő munkakörülmények között (magas hőmérséklet, magas páratartalom) dolgozó, vagy sporttevékenységet végző személyeknek sem.

A járvány terjedésének megelőzésére a hatóságok javasolják, hogy az intézmények, vállalkozások vezetői ennek megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak, mint például a dolgozók heti tesztelése, munkavégzés változó időpontokban.

A települések fertőzési mutatójának függvényében szabályozzák majd a vendéglátó egységek működését, a kulturális és sportrendezvények szervezését. A boltok és vendéglők 22 óráig tarthatnak nyitva. Amennyiben a fertőzöttség 1 ezrelék alatti, a tevékenységek zöme a befogadóképesség 50 százaléka mellett folytatható, három ezrelék fölötti fertőzöttségnél ez az érték 30 százalék, a látogatóknak és vendégeknek pedig rendelkezniük kell védettségi igazolvánnyal vagy negatív teszttel. Koncerteket, fesztiválokat szabadtéren legtöbb ötszáz személy részvételével tarthatnak, tiltakozásokon viszont mindössze százan vehetnek részt. Ahhoz, hogy a vészhelyzeti bizottság új intézkedései életbe lépjenek, a kormánynak is el kell fogadnia a javaslatokat.

Rafila: nem elég hatékony a textilmaszk

Senki nem kötelezi a lakosságot a drága védőmaszkok használatára, azért javasolják a sebészeti, illetve a FFP2 típusú maszkok viselését, mert a textilből készültek kevésbé vagy egyáltalán nem hatékonyak a koronavírus ellen, főleg hogy az omikron variáns aeroszol révén is terjed – jelentette ki tegnap Alexandru Rafila. Az egészségügyi miniszter kérdésre válaszolva azt is elmondta, egyelőre nem tárgyaltak annak lehetőségéről, hogy büntetést rójanak ki azokra, akik nem tartják be ezt az ajánlást.

Nem érdemes kockáztatni

Raed Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetője arra figyelmeztette tegnap a gazdasági szereplőket, hogy tevékenységük felfüggesztését kockáztatják, ha a munkaközösség nem tartja be az egészségügyi óvintézkedéseket, és emiatt sokan megfertőződnek a munkahelyen.

Arafat kifejtette, más országok példája alapján fennáll a veszély, hogy bizonyos vállalkozások (például vendéglők, üzletek) kénytelenek lesznek bezárni, mert alkalmazottjaiknak karanténba kell vonulniuk. Az országos vészhelyzeti bizottság ennek kivédésére azt javasolja, hogy alkalmazottjaikkal szigorúan tartassák be az egészségügyi óvintézkedéseket, többek közt a maszkviselésre vonatkozó szabályt.

Az országos vészhelyzeti bizottság ugyanakkor lehetővé teszi a létfontosságú intézmények vezetői számára, hogy a tesztelést és az FFP2 maszk viselését tegyék kötelezővé zsúfolt helyeken, például konferencia- vagy gyűléstermekben. Ilyen létfontosságú intézmény például az atomerőmű, amely esetében megengedhetetlen, hogy a létesítmény mérnökök vagy munkások karanténba vonulása miatt felfüggessze tevékenységét – magyarázta Arafat.