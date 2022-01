A szerb Biljana Pešovićot családi gyász miatt nélkülöző Brassói Olimpia gyorsan hátrányba került, miután Shaqwedia Wallace, Alina Podar és Brianna Fraser összehozott a vendég Sepsi-SIC alakulatának egy 7–0-s sorozatot. A hazaiak kosárcsendjét Maja Šćekić törte meg, amire a zöld-fehérek öt ponttal feleltek (3–12). Az 5. percben 7–15 volt az állás, a folyatásban pedig 7–7 pontot jegyeztek a csapatok (14–22). A második negyed elején felváltva pontozott a két együttes (19–26), ám ezt követően a félgőzzel játszó sepsiszentgyörgyiek magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak és állva hagyták ellenfeleiket (21–42). A címvédő pontgyártását csak ritkán törte meg brassói kosár, s húszpercnyi játék után 24–50-es eredménynél vonult szünetre a két csapat.

A térfélcsere után is a Sepsi-SIC irányította a küzdelmet, olyannyira, hogy támadásról támadásra egyre csak nőtt a két csapat közti különbség. A 29. percben már 41 ponttal vezettek a háromszékiek (30–71), a harmadik játékrész pedig 30–80-as állásnál ért véget. A szomszédos városok párharcának záró szakasza pontszáraz percekkel indult, de aztán lányaink megrázták magukat és egymás után szórták a kosarakat (36–94). Podar tripláját Ștefania Cătinean duplája követte, majd Wallace ziccerével már száz pont fölött járt a SIC (36–101). A véghajrában itt is, ott is zörgött még egyszer a háló, és mieink kilenc nap alatt harmadszor is legyőzték a Brassói Olimpiát (37–103). Ez volt a két csapat közötti harmincnyolcaik összecsapás, az örökmérleget pedig a Mikes-lányok vezetik 37–1-re.

A tegnapi egyoldalú meccs legeredményesebb játékosát a Sepsi-SIC adta, Podar és Ioana Ghizilă is egyaránt 19 pontot szerzett, vendéglátóinktól a 13 egységig jutó Latinka Dušanić volt a legjobb.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Brassói Olimpia–Sepsi-SIC 37–103 (14–22, 10–28, 6–30, 7–23). Brassó, D. P. Colibași Sportcsarnok. Mintegy 50 néző. Vezette: Alexandru Ivan, Vlad Antonio Sandu, Szőcs Janka. Brassó: David 2, Ciciovan 1, Frincu 4, Scekic 8/3, Dušanić 13/3–Nan 9, Nistoroiu, Moroșanu, Armanu, Atamaniuc, Pasca, Florea. Edző: Dan Calancea. Sepsi-SIC: Wallace 10, Orbán 10, Jones 15/3, Podar 19/15, Fraser 15–Botos, Pašić 9/6, Ghizilă 19/3, Cătinean 4, Croitoru 2, Nemes. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: David (34.).