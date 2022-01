Borrell emlékeztetett arra, hogy a jövő héten várhatóan több tárgyalás lesz Oroszország képviselőivel, és ezek fő témája az európai biztonság, azon belül pedig az Ukrajna körül kialakult feszültség lesz. Kiemelte, hogy nincs itt az ideje „új Jaltának”, azaz a nagyhatalmak nem oszthatják fel újra Európát befolyási övezetekre. Ukrajna nélkül nincs biztonság Európában. Nyilvánvaló, hogy az európai biztonságról szóló vitákba be kell vonni az Európai Uniót és Ukrajnát is – hangsúlyozta. Ismételten leszögezte, hogy az Európai Unió teljes mértékben támogatja Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Borrell szerint most az a fő cél, hogy csökkentsék az Ukrajna határainál kialakult feszültséget. Ennek a közeljövőben sorra kerülő tárgyalásokon meg kell történnie – fűzte hozzá az európai diplomácia vezetője. Kijelentette, hogy Ukrajna ellen bármiféle katonai agressziónak számos komoly következménye és óriási ára lesz.

Az utóbbi időben a Nyugat és Oroszország viszonya meglehetősen feszültté vált. Vlagyimir Putyin orosz elnök jogilag rögzített garanciákat követelt, amelyek kizárják a NATO további bővítését keleti irányba és fegyverek telepítését Ukrajnába, mert mindez szerinte veszélyezteti Oroszország biztonságát. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és az észak-atlanti szövetség, valamint az Európai Unió több tagállamának vezetői visszautasították Moszkva e követelését. Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára december 22-i sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Oroszország jelenleg 122 ezer katonát állomásoztat Ukrajna határainak közvetlen közelében. A tervek szerint január 10-én kezdődnek tárgyalások az Egyesült Államok és Oroszország között az Ukrajna körül kialakult feszültségről. Moszkva és a NATO képviselői várhatóan január 12-én találkoznak, Oroszország az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel pedig január 13-án folytat tárgyalásokat. Joe Biden amerikai elnök vasárnap éjjel telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akinek ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok határozott választ ad, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát.