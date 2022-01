Kovászna hétszer többet fizet

Az évek során – legalábbis az utóbbi három évben – a Román Árutőzsdéről vásárolta a székhely szükségleteire és a közvilágításra használt elektromos energiát a polgármesteri hivatal, s akár tíz ajánlat közül is lehetett választani. A tavaly év végén a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál megszervezett versenytárgyaláson szerettek volna a 2022-es évre szükséges elektromos energia megvásárlására szerződni. Egy ajánlatot kaptak, a szolgáltató cég a korábbi ár háromszorosáért adta volna az áramot. Ezt soknak találták, nem fogadták el, így újabb licitet írtak ki. Ezen viszont egyetlen ajánlat sem érkezett.

Érdeklődtek a miértről, s azt a választ kapták, hogy az energiaválság, a bizonytalan piac miatt a szolgáltatók nem mernek szerződni, ha mégis, akkor csak nagyon rövid időre, hat hónapra vagy annyira sem. Mindenki félénken, nagy körültekintéssel tesz ajánlatot – sorolta a fejleményeket a polgármester.

Félve attól, hogy január elsejétől, amikor a régi szerződés érvényét veszíti, a városháza, valamint a kovásznai és csomakőrösi közvilágítás elektromos áram nélkül marad, tanulmányozták az Energiaár Szabályozó Ügynökség weboldalán lévő összehasonlító táblázatot, ahol az energiaszolgáltatók árait is feltüntetik. Azt látták, hogy a jelenleg kínált legalacsonyabb szabadpiaci ár is legalább hatszorosa az eddiginek. Ebben a környezetben kellett keresni a szolgáltatót a 2022-es évre – sorolta Gyerő. Végül egyezséget kötöttek egy szolgáltatóval, azonban a korábbi ár hétszeresén. Míg eddig mintegy 200 ezer lejt fizettek, idén több mint egymillió lejt kell kipengetniük – panaszolta a polgármester. Ez a kiszámíthatatlanság nem normális állapot egy uniós államban, és az áram mellett ott van a gázvásárlás is. A városháza költségeit ez nagyon megnöveli, miközben adókat nem emeltek, csak a inflációhoz való kötelező igazítás mértékével. És az energia árának ugrásszerű növekedése a más szolgáltatásokban, az eszközvásárlásban is meg fog jelenni, hiszen mindenki energiát fogyaszt – összegezte az áldatlan helyzetet Gyerő József.

A községekben árnyaltabb a helyzet

Zágonban is érdeklődtünk az áramszolgáltatói szerződés felől. A községben korábban nem kötöttek évente szerződést – mondta Kiss Gusztáv polgármester. Azonban tavaly ősszel egy csíki megbeszélésen a közszolgáltatásokat szabályozó szakhatóság irodájában közölték: 2021. november 10-ig kötelesek szerződést kötni áramszolgáltatóval. De csak most sikerült megegyezni egy kovásznai székhelyű árameladóval. A szerződéskötéshez azonban először tanácshatározatot kell hozni – sorolta Kiss.

Barátoson nem kötöttek új áramszolgáltatói szerződést. Az év végén, novemberben az addig érvényes szerződéshez csatoltak kiegészítést, az eddigiekhez képest közel 150 százalékkal nagyobb áron. Ez több tízezer lejes többletkiadást jelent a községházának évente, ami sok egy kis költségvetésű községnek – mondta el Tánczos Szabolcs polgármester.

Kommandón egyszerűbb az eset. Eddig sem és most sem kötnek külön szerződést szolgáltatóval. Amióta tudja, az Electrica szolgáltatja az áramot a polgármesteri hivatalnak – ismertette Kocsis Béla polgármester.