Lakói az egykori Bedőházáról vándoroltak a mai Pincehelyre, s onnan is tovább, közelebb az erdőhöz. Valamikor szülőfalumban – merthogy itt fogott születésemkor Jula néni, a bába – nagyon sok bivalyt tartottak. Erről kaphatta a falu a bihalas Árkos ragadványnevet. Az alszegi híd jobboldalán lakott Nagy Ignác bátyám, két bivalyának rettenetes volt a tekintete, és ameddig valaki be nem engedte őket a kapun, én, a cseperedő legényke, egy tapodtat sem tudtam tenni sem hazafelé, sem pedig a város felé. Áldott egy állat ez a bivaly – mondják a maiak is, teje zsíros, ereje vetekedik az ökrökével. Az árkosiakat még pépiskörtésekként is emlegették a környéken. Erőst örökéletű az a vackorfa, amely alatt a pépes körte „terem”. Elnézem, Pincehely peremén, az út mellett is egy ilyen öreg vackor áll, ma is olyan és akkora, mint gyermekkoromban, semmit sem változott, mellette gyalogoltunk Árkosról Sepsiszentgyörgyre a Mikó Kollégiumba kisdiákként, ha esett, ha havazott.