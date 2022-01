Az utca hangja

Azt is tudjuk, hogy rengeteg a probléma a városban, minden pénz és idő kérdése, de mégis, a város egyik legforgalmasabb utcájáról beszélünk. Tavaly próbáltunk valamit Czimbalmos Csaba városmenedzser úrral megvalósíttatni, legalább ideiglenesen, de sajnos az eredmény talán még csúfosabb, silányabb lett. Röviden: tavalyelőtt szigeteltettük a házat, új kerítés, új kapu, pénzt és energiát öltünk bele (nem is keveset!), és még mindig ott tartunk, hogy a ház fala minden esőzéskor ázik, az ablakon csak az autók által felvert sárlé csorog le, az új kerítésen szintén, és ehhez hozzá kell adni, hogy a sebességkorlátozás be nem tartása miatt minden évben ujjnyi vastagságú repedéseket kell javíttatnunk a ház falán. S mindez akkor kezdődött, amikor az új vízhálózatot vezették. Gondolom, ebben az utcában nem lakik senki elöljáró, mert akkor már rég megoldották volna a gondokat. Mindezt megírtam a polgármester úrnak is...

KARÁCSONY ENDRE, Sepsiszentgyörgy. A Rózsa utca elején lakunk, ahol ilyen időben a kapun sem lehet kimenni gumicsizma nélkül. Mi több, az utcai sár és iszap az udvarra is befolyik. A minap itt járt az unokám, megcsúszott és beleesett ebbe a trutyiba, mindenét ki kellett mosni. Az elmúlt években háromszor voltam kihallgatáson a polgármester úrnál, névsort vittem az aláírásokkal, fűt-fát megígért, de három év eltelt, kezdődik a negyedik, és nálunk még semmi. Mégiscsak a 21. században élünk, soha egy bani adóval nem tartoztunk a városnak, tegyenek már valamit! Nyolcvanéves vagyok, ahogy ezek dolgoznak, én nem érem meg, hogy rendes cipőben ki tudjak menni a házamból. Itt utoljára az elvtársak idejében volt javítás, akkor közmunkával tettük le a járdát, de amit azóta dolgoztak, azzal csak feltörtek mindent és úgy hagyták.

KOZÁK EMÍLIA, Sepsiszentgyörgy. Három évvel ezelőtt kicserélték a telefonvezetéket az Otthon sétányon, és hiába mondtam, hogy a telefonomnak hagyjanak békét, újat szereltek be. Ez azonban nem működik, hiába fizetem, nem tudok rajta beszélni, a régi vezetéket pedig elvágták. Próbáltam panaszt tenni, de hiába, még ők fenyegetnek perrel. 85 éves elmúltam, nehezen mozgok, vásárolni is alig tudok kimenni, nemhogy ügyintézni. A férjem demens beteg, a fiam meghalt, kérem, aki tud, segítsen megoldani ezt a gondot, legalább ne fizessek egy használhatatlan eszközért.