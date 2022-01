A múlt év /2./

Egy biztos, hogy egész évben szerencsésnek érezhettük magunkat, mert aki komédiának tekintette az itt történteket, az egész jól szórakozhatott azon, ami itt zajlott, bár sokan azt tragédiának tekintették, pedig csak hozzáállás kérdése az egész. Jó lesz, ha optimistán tekintünk vissza a múltra, ha a jövőre – bár reménykedünk – már sokan nem mernek derűlátóan gondolni sem.

Reménykedve és új kormánnyal futottunk neki az új évnek, és nem gondoltuk, hogy a kormányzás változó lesz, mint a felhőzet. A miniszterek még jóformán meg sem melegedtek székeikben, és azokban máris újak csücsültek. Miniszterelnökünk, Cîțu Superman-öltözékbe bújt, és a haza megmentőjeként mutogatta magát. Úgy futott fel a pátria egére, hogy azt hittük, ő lesz a minden6ó. Aztán fejre állt, mint a bakancsszeg. Ezt már akkor sejteni lehetett, mikor a parlamentben egy fejre állított Superman-szoborral fogadták.

Pedig kezdetben győzelemre állt, miután kemény harc bontakozott ki közte és saját pártvezére, a jó Orban Ludovic között. Sikerült hátba (vagy hasba?) szúrnia Orbant, aki azóta is nyalogatja a Superman által okozott sebeket, és új pártot szeretne, miután elvették tőle az állítólag saját maga készítette sárga színű játékát, a Nemzeti Liberális Pártot. De Cîțu sem járt sokkal jobban, mert egy bizalmatlansági indítvánnyal úgy megbuktatták, mint a puskázásban megakadályozott rossz tanulót. Aztán vigaszdíjként neki adták a szenátus elnöki címét, ahol elvegetálhat egy ideig.

A választók még fel sem ocsúdtak abbéli örömükből, hogy sikerült leváltani a vörös pestises szociáldemokrata PSD-t, és azok máris ismét hatalomra kerültek. Közben megtörtént Iohannis színeváltozása is, mert kedvenc liberális sárga (veszedelem) színe és a magyar piros-fehér-zöld (irredenta) mellé bevették a szociáldemokrata vöröset (pestisest) is, hogy legyen egy stabil kormányunk. Így fogtak össze Iohannis kedvenc liberálisai az áruló PeSzeDé-vel és az RMDSZ-szel, akik el akarták korábban adni Erdélyt a magyaroknak. Ezt megakadályozta Iohannis, ezért akkor nem jött össze. Most már Iohannis beszélt a magyar miniszterelnökkel is, és biztosan megegyeztek arról, hogy neki is juttat a rossz Orbán Viktor valamit a kialkudott júdáspénzből.

Azt már nehéz megjósolni, hogy a változást óhajtó szavazók kit tudnak választani egy következő szavazáson. Úgy tűnik, hogy a győzelem megszerzésére a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) legnagyobb az esélye, amely még nagyobb lenne, ha visszavennék a pártba Șoșoacă szenátornőt is. A harcias amazon túltett az AUR-os aranyos pártvezéren, George Simionon, aki féltékeny lehetett őnagyságára, akit a párt két lábbal rúgott le magáról. Ha őnagysága is szervezne egy pártot, és az szövetkezne az AUR-ral, akkor Romániának egy stabil kormánya lenne.

Közben elnökünk sem ült tétlenül, hiszen fejlesztette a turizmust, mert tizenhatszor járt külföldön. És ezek után még azzal vádolják, hogy nem volt elég aktív?! Pedig neki jól kidolgozott tervei vannak, mint a Művelt Románia, és a jól végzett munka országává akarta tenni Romániát, de valahogy nem volt elég ereje hozzá, pedig sokat sportol. Többször is népszerűsített olyan sportokat, mint például a sízés, biciklizés vagy a golf. Sízés közben divatbemutatót is rögtönzött, majd golfozása közben arra biztatta az embereket, hogy menjenek el golfozni, mert most már bárki román földi halandó ezt is megengedheti magának.

Közben a tűzoltók is állandóan sportoltak, újabb és újabb (kór)háztűznézőkbe járván. A konstancai kórháztűz után Iohannis beismerte: az állam kudarcot vallott abban az alapvető feladatában, hogy megvédje állampolgárait. De mintha egy kicsit feledékeny lenne, hisz ő ennek az államnak az (állam)fője, vagy feje, aki kinevezi a kormányokat. És ennek ellenére mintha azt várná, hogy ezért fájjon a más feje. Pedig a választások után már azt hittük, hogy ő lesz a kormányfő is, miután azt mondogatta, hogy most már az ő kormánya fogja vezetni Romániát. De most mintha már nem dicsekedne ezzel.