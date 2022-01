Budapest támogatja az erdélyi sportberuházásokat

A budapesti kormány a magyarországi beruházások mellett továbbra is támogatni fogja a sportinfrastruktúra fejlesztését Erdélyben és Székelyföldön is – jelentette ki tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Novák Károly Eduárdot, Románia sportminiszterét fogadta Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon a sport nemzeti ügynek számít, annak támogatása, a fejlesztések stratégiai kérdést jelentenek, ugyanis egy nemzet annál egészségesebb, minél többet sportol. „A sport a nemzeti identitás és büszkeség megőrzésének és építésének egyik legfőbb eszköze” – fogalmazott. Rámutatott, a jövőbeli sikerek előfeltétele a sportinfrastruktúra fejlesztése, hogy a szülőknek legyen hova vinni a gyerekeket, és méltó körülményeket teremtsenek a sportolásra. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyarországi beruházások mellett a kormány mindig is figyelmet fordított a határon túli magyar közösségek sportfejlesztéseire is, és ez a jövőben is így marad. Ennek keretében eddig mintegy 30 milliárd forint értékben segítették az infrastruktúra fejlesztését Erdélyben és Székelyföldön, tavaly például magyar támogatással épült meg a Sepsi OSK stadionja, illetve újabb jégkorongpályát adtak át Marosszent­györgyön. Tájékoztatása szerint idén is nagyszabású fejlesztési terveik vannak, így magyar költségvetési támogatással épül a Partium Labdarúgó Akadémia Szatmárnémetiben és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia kollégiuma is Csíkkarcfalván. Továbbá a magyar kormány működési támogatást biztosít számos erdélyi sportklubnak, többek között a gyergyószentmiklósi ökölvívóknak vagy a csíkszeredai futballistáknak. Szijjártó Péter végezetül leszögezte, hogy Novák Károly Eduárd miniszteri kinevezése újabb lendületet ad a két ország mindig is kiváló sportügyi együttműködésének.

Novák Károly Eduárd aláhúzta, hogy a romániai sportnak reformokra van szüksége, és ezen a téren bízik Magyarország támogatásában, például a jó gyakorlatok átadását illetően.