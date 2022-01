Továbbra is magas az újonnan igazolt koronavírusos megbetegedések száma Romániában, a kommunikációs törzs pénteken 5922 esetről tájékoztatott. Háromszék az előző napinál kevesebb, 18 igazolt esettel szerepel a napi összesítésben.

A kórházban kezelt fertőzöttek száma is emelkedő tendenciát mutat, csütörtökhöz viszonyítva pénteken 87-tel több, 2452 betegről számoltak be, akik közül 404-et ápolnak intenzív terápiás osztályokon. Utóbbiak közül 31 páciens rendelkezik oltási igazolással. Kórházakban ápolnak 104 kiskorú fertőzöttet is (héttel többet, mint előző nap), közülük tízen szorulnak intenzív terápiára.

A legutóbbi jelentés óta 31 koronavírussal diagnosztizált áldozat hunyt el, 27-en oltatlanok voltak, 28-an társbetegségekben is szenvedtek. A négy beoltott elhunyt közül háromnak voltak más betegségei. Ezzel 59 ezerhez közelít a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában – derült ki a kommunikációs törzs napi összesítőjéből.

Háromszéken a pénteken jelentett 18 új esettel 13 429-re emelkedett a hivatalosan nyilvántartott fertőzöttek száma. A hatóságok 114 aktív esetet jegyeznek megyeszerte, karanténban 333-an, lakhelyeiken pedig 110-en tartózkodnak elkülönítésben. A megye 23 közigazgatási egységben egyetlen fertőzöttet sem jegyeztek, 22 közigazgatási egységben pedig 3 ezreléknél alacsonyabb a fertőzöttségi mutató – derült ki a kormánybiztosi hivatal beszámolójából.

Elkezdődhet a gyermekek oltása

Az 5 és 11 év közötti gyerekek Covid-19 elleni beoltása a szükséges adagok megérkezése után kezdődik meg Romániában, várhatóan már január második felében – ismertették a hatóságok a RoVaccinare platformon. Az időpont-foglalási platformot már frissítette a Különleges Távközlési Szolgálat, és miután az oltóanyagok Romániába érkeznek, elő lehet jegyezni az 5–11 éves gyerekeket is. Az immunizálás esetüken is az oltóközpontokban vagy a családorvosi rendelőkben történik. Az 5–11 éves gyermekeknél a Pfizer oltóadagja kisebb, mint a 12 évesnél idősebbeknél alkalmazott adag (10 mikrogramm, míg a 12 év fölöttieknél 30 mikrogramm az adag), de a többi korcsoporthoz hasonlóan a vakcinát ők is két dózisban, 21 nap különbséggel kapják meg