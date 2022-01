Mintegy 41 ezer teszt elvégzése nyomán újabb 4712 új koronavírusos megbetegedést (1324-gyel kevesebbet, mint az előző napon) igazoltak Romániában – tájékoztatott vasárnap délben a kommunikációs törzs. A napi összesítő szerint enyhén nőtt a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek, köztük a kiskorú páciensek száma is.

Országszerte 2565 beteget (141-gyel több, mint az előző napi adat) kórházakban látnak el, közülük 408 páciens állapota súlyos, őket intenzív terápiás osztályokon gondozzák. Szintén kórházi kezelést igényel 108 kiskorú beteg is (hattal több, mint egy nappal korábban), 9-en intenzív terápiára szorulnak.

A hatóságok újabb 14 áldozatról is tájékoztattak, így a járvány kezdete óta meghaladta az 59 ezret a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában. Az érintettek közül 13-an más betegségekben is szenvedtek, s csupán egy áldozat kapta meg korábban a koronavírus elleni vakcinát. A hatósági beszámoló szerint az oltott elhunyt esetében is jegyeztek társbetegségeket.

Kovászna megye hat új esettel szerepel a napi statisztikában, a megyében azonban összesen 140 aktív esetet tartanak nyilván. 19 közigazgatási egységben egyetlen igazolt esetet sem jegyeztek, a többi 26 közigazgatási egységben igen, ám az érintett térségekben mindenhol 3 ezrelék alatti a fertőzési mutató – derült ki a kormánybiztosi hivatal beszámolójából.