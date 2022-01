Ismét száz pont fölött

A vendég Marosvásárhelyi Sirius kapta el jobban a rajtot, s két sikeres támadás után 4–0-ra vezetett a Carmin Popa irányította alakulat. A házigazda Sepsi-SIC csak a 3. perc végén tudott kosarat szerezni, amikor is Britney Jonesnak sikerült megtörnie a jeget (2–4). Innen azonban már megállíthatatlannak bizonyult a címvédő, amely játszi könnyedséggel gyűjtötte be sorozatban tizedik bajnoki sikerét. Az első negyed felénél már hétpontos volt a zöld-fehérek előnye, amely plusz tizenhéttel zárta a székely párharc nyitószakaszát (27–10). A második játékrész is Zoran Mikes lányairól szólt, akik Jovana Pašić irányításával percről percre növelték a két csapat közti különbséget. A 18. percben Ioana Ghizilă triplájával már 30 ponttal vezetett a sepsiszentgyörgyi alakulat (49–19), amely 57–19-es állásnál vonult nagyszünetre. A térfélcsere után sem sokat változott a játék képe, hiszen az első két negyedben tapasztaltak szerint alakult a mérkőzés. Az újabb eredményes napot kifogó Brianna Fraser duplája is kellett ahhoz, hogy a 29. percben 50 pontosra duzzadjon a Sepsi-SIC előnye (76–26). Az utolsó negyedben már a fiataloké volt a főszerep, akik remek teljesítménnyel rukkoltak elő. Ștefania Cătinean kosarával újfent száz pont fölött járt a Sepsi-SIC (101–34), a címvédő pedig 113–40 arányban nyerte meg a mérkőzést.

A találkozó legeredményesebbje a 30 pontot szóró Fraser lett, míg Pašić, a zöld-fehérek csapatkapitánya dupla duplával (10 lepattanó, 14 pont) vette ki részét csapata szombati sikeréből. A marosi alakulatnál a Kézdivásárhelyi SE egykori játékosa, a 8 egységet szerző Czimbalmos Tímea volt a legjobb.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 13. forduló: Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi Sirius 113–40 (27–10, 30–9, 23–8, 33–13). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 500 néző. Vezette: Mihai Săndulache, Ionuț Moraru, Alexandru Ivan. Sepsi-SIC: Fraser 30/3, Pašić 14/9, Ghizilă 13/3, Orbán 8, Jones 6–Căti­nean 15/6, Podar 15/3, Wallace 10, Croitoru, Botos 2. Edző: Zoran Mikes. Sirius: Griffin 6, Sherill 5, Lipovan 4, Allen 4, Feises–Czimbalmos 8/3, Badi 6, Anca 3/3, Moga 2, Mircea 2, Oancea. Edző: Carmin Popa.



A hosszabbításban kaptak ki

A Kézdivásárhelyi SE remekül kezdte tengerparti kiszállását, a kék-fehérek az 5. percben nyolc ponttal vezettek (4–12). Sajnos, innen már a Konstancai Phoenixnek ment jobban, amely végül 19–18-ra nyerte meg az első negyedet. A második szakasz elején is a hazai gárda akarata érvényesült a pályán, ám a céhes városiaknak sikerült fordítaniuk, és Ines Corda irányításával előnybe is kerültek (28–30). A folytatásban a KSE játékosai mind védekezésben, mind támadásban jól teljesítettek, és 32–36-os állásnál vonultak öltözőbe a csapatok. A fordulás után a konstancaiak kapták el jobban a fonalat (44–38), de lányainknak ismét sikerült felzárkózniuk, sőt, a 28. percben már plusz egy volt javukra (44–45). Ezt követően felváltva vezettek a csapatok, és 51–50-nél zárult a harmadik negyed. Az utolsó játékrészben ádáz küzdelem folyt a pályán, egyik gárda sem tudott komolyan ellépni ellenfelétől. Ötven másodperccel a rendes játékidő vége előtt 65–62 volt az eredmény, a kék-fehér mezes Kozman Kriszta pedig egy távoli dobással döntetlenre hozta a mérkőzést (65–65). Sajnos, a ráadásban a Phoenix volt a frissebb csapat, s az elfáradt kézdivásárhelyi lányok 77–69-re veszítették el idei első mérkőzésüket.

A mezőny és a hazaiak legjobbja a 20 pontot jegyző Sara Hinriksdottir volt, a felső-háromszékiektől a 12 lepattanót és 17 egységet szerző Antoinette Lewis jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 13. forduló: Konstancai Phoenix CSU–Kézdivásárhelyi SE 77–69 (19–18, 13–18, 19–14, 14–15, 12–4). Konstanca, helyi sportcsarnok. Közel 50 néző. Vezette: Alexandru Stamate, Alina Dékány, Claudia Patricia Handrea. Phoenix: Hinriksdottir 20, Rosten 14, Voica-Nagy 7, Vega 6, Mititelu 3–B. Fota 16/3, Brozoski 9/6, Beldian 2, Auier, D. Fota. Edző: Miroslav Popov. KSE: Lewis 17, Welch-Coleman 13/3, Taylor 10, Kozman 9/9, Debreczi 4–Corda 16/6, Domokos, Tuchilus, Lénárt, Marthi. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár.

A 13. forduló további eredményei: Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 92–42, Târgoviște–Brassói Olimpia 75–74, Aradi FCC–Alexandria 63–44. A Bukaresti Rapid csapata szabadnapos volt, az Agronómia Bukarest–Triumf Botoșani találkozót elnapolták.