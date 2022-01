Tóth-Birtan Csaba alpolgármester megkeresésünkre elmondta, hogy a híd alsó része is megsérült korábban egy túl magas jármű miatt, amely pár helyen letörte a betonborítást, a vasrudak a felszínre kerültek, megrozsdáztak, egy részüket el is kellett távolítani. Emellett a híd korlátja is előrehaladottan rossz állapotban van, illetve a műszaki vizsgálat során kiderült, hogy a teljes szerkezet meg_érett a felújításra. Az úttestet és a járdákat a Gábor Áron utca korszerűsítése során rendbe tették, így a munkálatok ezt a részt nem érintik. Az elöljáró továbbá megerősítette, amit Antal Árpád polgármester egy héttel korábban már újságírói kérdésre elmondott, éspedig hogy két közbeszerzési eljárás után sem sikerült kivitelezőt találni. Tóth-Birtan Csaba ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az építőipari árak megugrása miatt a munkálatok költségeit is újra kellett számolni, ez megtörtént, a városi képviselő-testület november 4-én elfogadta az új mutatókat. A vonatkozó határozatban ugyanakkor az is szerepel, hogy a beruházással pályáztak az országos Anghel Saligny programban is kormánytámogatásra. Az alpolgármester szerint, mivel a program kapcsán egyelőre nincs előrelépés, az önkormányzat azzal számol, hogy saját forrásokból kell megvalósítania a felújítást.

A határozatban foglaltak szerint a teljes beruházás összege meghaladja a 2,7 millió lejt, ebből a munkálatok mintegy kétmillió körüli összegbe kerülnek – augusztusban még csak 1,8 millió lej körüli összeggel hirdették meg a közbeszerzések elektronikus rendszerében. Tóth-Birtan Csaba elmondta, hogy az immár harmadik közbeszerzést, ha minden jól megy, legkésőbb tavasz elején elindíthatják, és ha kerül kivitelező, akkor nyár elején már neki is láthat a munkának. Az elöljáró szerint az egyik aggály a forgalomelterelés kapcsán merült fel, de erre is keresik a megoldást.

Amint arról beszámoltunk, az önkormányzat pár éve már tervezte az 1970-es évek elején épült, 36,8 méter hosszú és 11,5 méter széles híd rendbetételét, majd 2019 novemberében el is fogadtak egy erre vonatkozó tanácshatározatot a műszaki és gazdasági mutatókról. Az akkor elhangzottak szerint a beruházás becsült költsége 2,1 millió lej volt, és ebből nem csupán a forgalmas felüljárót korszerűsítik, hanem rendbe teszik az egyik lábánál levő gondozatlan területet is, ahol 11 új parkolóhelyet alakítanak ki.