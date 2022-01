Ez az év is jól kezdődött

A dugók elkerülése végett javasolták az illetékesek, hogy az érdekeltek inkább utazzanak vonattal. De most is (mint elég gyakran) a vasúton is történt egy probléma, mert kigyúlt egy mozdony Ploiești mellett, és így a Bukarestbe érkező vonatok késtek kb. 200 percet. A szerelvényen, amelyet a lángoló mozdony vontatott (volna), 25 vagon műtrágya (ammónium-nitrát) szunnyadt, amely meglehetősen veszélyes, mert robbanóanyagként is működhet. Nem csoda, hogy amikor vásároltam 25 kg műtrágyát, kétoldalnyi papírt töltöttek ki személyi adataimmal, a lakcímmel stb.

A közlekedési miniszter a vonatkésés kapcsán azzal „biztatta” a népet, hogy ez „nem az első, de nem is az utolsó ilyen incidens”. A személyvonatok átlagsebessége különben 45 km/óra, a tehervonatoké 19. Ha így haladunk, lovas szekérrel gyorsabban lehet utazni (21 km/óra), mint vonattal vagy autóval. Aztán azt is mondta a miniszter: ne higgye senki, hogy hipp-hopp elkészül a Ploiești–Brassó autópálya, mert lám, csak lerajzolni is 46 hónapba telt (a terveket). Talán ide kellene hívni a svájciakat, akik – mint náluk szokás – Comarnicnál befúrnának a hegybe és Brassónál kifúrnának.

Nem tudni, mi történik, ha kötelezővé teszik az elektromos autók használatát, mert akkor mínusz húszfokos hidegekben, ha még hosszabb időt kell az említett útvonalon tölteni, lemerülhet az akkumulátor, és az utasok mélyhűtöttek lesznek az autóban. Olcsó megoldás, ha – mint a trolibuszok árammal való ellátásánál – légvezetéket húznak az út fölé, és arra csatlakozva töltik majd fel az autók akkumulátorait.

Az észak-erdélyi autópálya húsz év alatt is csak részben készült el, és a befejezése bizonytalan, mint a macska vacsorája, valamikor az igen távoli jövőben, ha megvalósul. Úgy néz ki, ha nem is felénk, de a nyugati határ mentén megépülhet az Aradot Nagyváraddal összekötő gyorsforgalmi út, amelynek leágazása lehet a magyarországi Kecskemétet Békéscsabával összekötő út felé, Nagyszalonta közelében. Hátha a honféltők e miatti aggodalma előmozdítja valamelyest a Bukarestet Erdéllyel összekötő autópályák építésének felgyorsítását, mert ez utóbbi terv szerintük biztos, csak arra szolgál, hogy Erdélyt Budapesttel kössék össze, és ne Bukaresttel.

Nálunk bizony elég nehéz gyorsan közlekedni, és ezek után nem csoda, ha olyanokat látunk, hogy amikor szabad az út, akkor azt ki akarják használni az utazni vágyók. A románvásári (Neamț megye) rendőrök elkaptak egy 23 éves fiatalembert, aki 178 km/órás sebességgel száguldott (mondhatni, repült), és közben még a kormányt is elengedte (mint Iohannis az utóbbi időben). Még három autóvezetőt is lefüleltek, akik 50 helyett majdnem 140-nel sepertek. Közben kiderült, hogy ráadásul kábítószert is fogyasztottak.

Vannak, akik alkoholt isznak, és úgy felbátorodnak attól, hogy jogosítvány nélkül is vezetnek. A gyengébb idegrendszerűek, akik félnek engedély nélkül vezetni, olyanokhoz fordulhatnak, mint a Kolozsváron lekapcsolt máramarosi polgár, aki bűnbandát szervezett és hamis jogosítványokat adott el drágán. Ezenkívül még fegyvertartási engedélyeket is árult. Beszterce-Naszód megyében egy 27 éves sofőr 185 km/órás sebességgel vezetett, és elütött egy radarral felszerelt rendőrautót, amely szemből jött. Két rendőr megsebesült. Biztos, azt remélte, hogy az ütközés miatt a radar elromlik, és nem tudják rábizonyítani a gyorshajtást. Miután lefilmeztek egy autóst, aki nem adta meg a közlekedési táblával jelzett elsőbbséget, veszélyeztetve ezzel a többi autóst, rádudáltak, így az illető (a vétkes sofőr) megállt, és amikor felelősségre vonták, hogy miért nem adott elsőbbséget, azt válaszolta, nem tudta, mit jelent a tábla, mert nem végzett sofőriskolát.

Vannak, akik ököljog és rúgások segítségével próbálnak elsőbbséget szerezni az utakon. Az év elején az előbb említett Ploiești–Brassó útvonalon három verekedés is történt, az egyik olyasmiért, hogy egy autós megelőzte a szabályosan haladó kocsisort. Szép kis verekedés alakult ki, és nem lehet tudni, ki ért hamarabb célhoz, mert a sofőrmérkőzés résztvevői mindannyian a rendőrségen kötöttek ki.