Kolozs megyében vörös forgatókönyv lép életbe

Míg pénteken és szombaton hatezer körül alakult az újonnan igazolt koronavírusos megbetegedések száma, tegnap a szokásos alacsonyabb tesztelés mellett is 4712 esetről számolt be a kommunikációs törzs. A hétvégén összesen 71 elhunytról is tájékoztattak a hatóságok, ezzel immár 59 ezerre emelkedett a járvány kezdete óta jegyzett áldozatok száma Romániában.