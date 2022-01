Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Nyi­kolaj Vasziljevics Gogol: Kártyások előadása (rendező: Zakariás Zalán) a kamarateremben 12-én, szerdán 19 órától és 14-én, pénteken 19 órától.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban 15-én, szombaton 19 órától a Pappa mia! című előadást játssza (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc).

A városi KULTURÁLIS SZERVEZŐIRODA (jegypénztár) nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadásnapokon egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház A fehér macskahercegnő című bábjátéka (ajánlott életkor: 3+) január 15-én, szombaton 11 órától látható a bábszínház stúdiótermében. Alois Mikulka cseh szerző eredeti szövegét Tömöry Márta fordítása alapján átdolgozta és rendezte: Nagy Lázár József. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as telefonszámon várják Csüdöm Eszternél.

Tánc

Az Ivácson László által rendezett Átöltözés című néptáncszínházi előadást január 13-án, csütörtökön Gyergyószentmiklóson a Figura Stúdió Színházban játssza a Háromszék Táncegyüttes. Az előadás Sepsiszentgyörgyön január 20-án, csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban tekinthető meg. A Táncsétány című produkció január 31-én 19 órától látható a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásokra védettségi igazolással lehet belépni, a védőmaszk viselése kötelező. Jegyek a városi szervezőirodában kaphatók.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 17 órától Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.30-tól Gyűlölök és szeretek (román felirattal), 19.45-től King’s Man – A kezdetek (román felirattal), 19.30-tól Mátrix: Feltámadások (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától csendes szentségimádási óra; szerdán a szentmisék előtt közösen imádkozzák a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából; csütörtökön 17 órától a Ferences Világi Rend tagjai vezetik a szentségimádást.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált.

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián Nem vagy egyedül! címmel gyászfeldolgozó csoport indul fiatalok számára minden hétfőn 19 órától január 17. és március 21. között. Jelentkezni a 0744 146 394-es telefonszámon vagy a gall.orsolya@gmail.com e-mail-címen lehet.

Jótékonysági adománygyűjtés

A sepsiszentgyörgyi Életmentő Kupakok Egyesület jótékonysági adománygyűjtést indított a maksai Gotsman Eszter megsegítésére. Az alig hároméves kislány, akinél leukémiát diagnosztizáltak, az életéért küzd, jelenleg kórházban kezelik. Családja szűkös anyagi körülmények közt él, édesanyja egyedül neveli négy gyermekét. Aki segítene hozzájárulni Eszter gyógyulásához, kezelési költségeinek fedezéséhez, adományát a következő számlaszámokra juttathatja el: ASOCIAȚIA L. A. B. ÉLETMENTŐ KUPAKOK, Swift-kód: RNCBROBU, IBAN: RO71RNCB0124153488200001 (lej); RO17RNCB0124153488200003 (euró). Kérik, hogy utaláskor megjegyzésben tüntessék fel: „Eszter”. (dvk)

Megemlékezés

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Er­délyi Vitézi Rend január 12-én, szerdán 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében az érvényben levő óvintézkedések betartásával rövid megemlékezést tart a doni tragédia 79. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt elvárnak. ♦ A Történelmi Vitézi Lovagrend, v. Dálnoki Veress Lajos székely törzs, sepsiszéki állománya január 12-én, szerdán 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban, majd a templomkertben a II. világháborús emlékműnél istentisztelettel egybekötött, fáklyás megemlékezést tart a Don-kanyarnál és a keleti fronton elesett hősök emlékére.

KATROSA. A katrosai kettős apostoli keresztnél január 15-én, szombaton a Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya szervezésében a Don mentén elesett hősökre emlékeznek. Találkozó a katrosai csárda előtt 10.30-kor, megemlékezés a helyszínen 11.30-kor. Várnak minden érdeklődőt és rendtársat.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Beszélgetések a Kávéházban – Keresztes Attilával, a Tompa Miklós Társulat főrendezőjével Henn János beszélget a színház és a művészet egyéves kényszerszünetet követő „hogyan továbbjáról”.

• A Boldogasszony igézetében – Bara Barnabás a 90-es évek óta készít Szűzanya-szobrokat, ez az ősi szimbólum azóta folyamatosan foglalkoztatja, még a karantén ideje alatt is születtek alkotásai ebben a témakörben. • Út, Igazság, Élet – Templomok összeomlásától, menthetetlen enyészetétől hangos olykor a sajtó. Szerencsére egyre gyakrabban olvashatunk megújult, renovált, restaurált szentegyházakról is.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön január 12-én 9–13 óráig javítási munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás az Otthon sétányon a magánházakban és az óvodában, a 26-os, 27-es,

28-as, 29-es, 30-as, 31-es, 32-es

és 35-ös tömbház A, B lépcsőházaiban, a 34-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban; a Romulus Cioflec utca 33-as tömbházának A és B lépcsőházában; a Liliom utcában a 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os tömbház A, B, C lépcsőházaiban; a Rodostó, a Gernáld Antal, a Mező és a Toroczkai Wigand Ede utcában; a Bolyai János utca magánházaiban, illetve a 3-as tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, valamint a 4-es tömbház A, B, C, D, E lépcsőházaiban. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani. A vízszolgáltatással kapcsolatos problémákat a következő telefonszámokon lehet jelezni: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Telefon: 0741 568 527.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.