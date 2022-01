Buja Gergely, a városháza pályázati és projektirodájának vezetője lapunk megkeresésére elmondta: a pályázatnak a tömegközlekedést érintő beruházásai esetében decemberben megkapták a műszaki terveket. Ezek a beruházások a helyi közszállítási vállalat, a Multitrans számára a szépmezői új telephelyen egy buszdepó, a Păiuș David úton és a Gólya utcában két buszterminál (végállomás), emellett pedig forgalomirányítási rendszer kialakítását, valamint a buszmegállók korszerűsítését foglalják magukban. A műszaki tervek felülvizsgálata most következik, előzetes jóváhagyásokra is szükség lesz különböző intézményektől, így a katasztrófavédelmi felügyelőségtől is. E hónapban várják ugyanakkor, hogy lezáruljon öt utca és két járda műszaki tervének elkészítése. Járdákat alakítanak ki a Păiuș David hadnagy és az Oltmező utcában, részleges vagy teljes átalakításon esnek át a fő buszútvonalak: a Csíki utca, a Grigore Bălan, a Stadion, a Gyár és a Nicolae Iorga utca. A legjelentősebb munkálatok a Csíki utcát érintik, ott jelenleg még a Közüzemek Rt. végzi a közművek cseréjének rá háruló beruházásait.



Közbeszerzés előtt a buszvásár

Az infrastruktúra mellett a pályázat egyik fontos összetevője a Multitrans jelenlegi gépparkjának cseréje, ami 12 környezetkímélő busz beszerzését jelenti. Buja Gergely szerint a napokban véglegesítik a közbeszerzés feladatfüzetét. Ennek első változatával már tavaly július közepén elkészültek, viszont közben újabb információk érkeztek, illetve a közbeszerzéseket felügyelő hatóság is küldött egy szamárvezetőt, hogy mire kell odafigyelni, milyen korrekciókat kell megejteni, hogy elkerüljék a későbbi borsos pénzbüntetést – más városoknál ugyanis előfordultak ilyen esetek. Közbeszólt még, hogy a járműipart érintő jelentős drágulások a buszgyártókat sem kerülték el, ezért újra kellett számolni a költségeket. Ezek szerint 2,416 millió lejre nőtt a buszok egységára, ami a tucatnyi új jármű esetében mintegy harmincmillió lej összköltséget jelent. Az önkormányzat a múlt nyáron hagyta jóvá az új árakat. Buja Gergely hozzátette: az előzetes számítások már eredetileg alulértékelték a járművek árát. Emellett kénytelenek voltak újrabecsültetni a 17 elektromos töltőállomás értékét is – ezeket használják majd a buszok. Az új összeg ötmillió lej körüli. Reménykednek abban, hogy a versenytárgyalás során valamelyest csökkennek majd ezek az összegek.

Felvetésünkre, hogy az elektromos buszok piacán elég nagy a kereslet, és ez bonyolíthatja a beszerzést, Buja Gergely elmondta: több gyártóval és beszállítóval is egyeztettek, tőlük azt a visszajelzést kapták, hogy képesek tartani a határidőt. 12 autóbusz esetükben nem jelent tételt, ha százas nagyságrendről lenne szó – mint egy nagyváros esetében – az már gondot jelenthetne. A projekt szerződtetett tanácsadói viszont arra hívták fel a figyelmüket, hogy elég bonyolultak ezek a beszerzések, sok kiegészítésre lehet szükség, illetve elég magas az óvások száma is. Arra számítanak, ha ebben a hónapban el tudják indítani az eljárást, akkor május-júniusra várható a szerződéskötés a beszállítóval. Így is marad közel egy év, hogy a buszok megérkezzenek. Buja Gergely hozzátette: a járművek leszállítása amúgy is a depó elkészültétől függ. Az irodavezető szerint a depó közbeszerzési eljárását – az ellenőrzések, előzetes jóváhagyások megszerzése után – optimista forgatókönyv szerint március közepén írhatják ki, és ha minden jól megy, nyár elejére meglehet a kivitelező is. Az építkezésnek is több szakasza van, hiszen először le kell bontani a területen álló egykori istállóépületeket, s csak akkor lehet nekilátni az új létesítmény felépítésének. Utóbbi nem nagy volumenű munka, könnyűszerkezetű épületről van szó. Ha valami komoly probléma nem merül fel, a pályázati határidőt ebben az esetben is tartani lehet. A többi beruházás (végállomások, buszmegállók, forgalomirányítási rendszer) esetében ennél gyorsabban haladhatnak. Itt a tavasz vége felé tervezik lezárni a közbeszerzések nagy részét, s reményeik szerint júniusban már az első kivitelezési szerződéseket is aláírhatják.



Bicikliutak: átszabták a terveket

Az irodavezető beszélt az Olt töltésén futó majdani bicikliútról is. Több módosítást is el kellett végezni a műszaki terveken: az útvonal teljes hosszában közvilágítást kap majd, illetve szélesebbre tervezik azt, mert az eredeti elképzelés szerinti szélesség nem tűnt elég biztonságosnak. Mindez újratervezést, szakértői véleményezést feltételez, ez az előkészítő munka zajlik jelenleg. Szintén a mobilitási terv részét képezi az Olton átívelő – a Nicole Iorga utcát a Kis utcával összekötő – gyalogos-kerékpáros híd. Műszaki tervei ennek is elkészültek, benyújtották azokat felülvizsgálatra.

Mindent összevetve Buja Gergely úgy véli, igyekezniük kell, mivel a kivitelezésekre összesen másfél év maradt (a teljes pályázatot elszámolásokkal 2023. december 31-én le kell zárni). Lehetőség van ugyan féléves halasztást kérni a be nem fejezett részekre, a megkésett munkák költségeit azonban már nem lehet pályázati forrásokból fedezni.