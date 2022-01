ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház bemutatót tart január 14-én, pénteken 19 órától. Elise Wilk Eltűnések című művét Cristian Ban rendezte. Az elő­adásra a belépés az érvényes járványügyi előírások szerint történik. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház Görgey Gábor Hol a stukker?! című vígjátéka január 13-án és 14-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban, 15-én, szombaton 19 órától Kovásznán a művelődési központban, 16-án, vasárnap 18 órától a Brassóban a Redut Kulturális Központban tekinthető meg. Jegyár: 25 lej, nyugdíjasoknak és diákoknak 20 lej. A járványügyi szabályok betartása kötelező.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban 15-én, szombaton 19 órától a Pappa mia! című előadást játssza (rendező-ko­reográfus: Fehér Ferenc).

A városi KULTURÁLIS SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadásnapokon egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Bábszínház

A Cimborák Bábszínház A fehér macskahercegnő című bábjátéka (ajánlott életkor: 3+) január 15-én, szombaton 11 órától látható a bábszínház stúdiótermében. Alois Mikulka cseh szerző eredeti szövegét Tömöry Márta fordítása alapján átdolgozta és rendezte: Nagy Lázár József. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as telefonszámon várják Csüdöm Eszternél.

Könyvbemutató

KISGYÖRGY ZOLTÁN két útikönyvét – Alsó-Háromszék, illetve Erdővidék és Székföld –mutatják be ma 19 órától Árkoson az unitárius közösségi házban és január 13-án 16 órától Sepsibükszádon a kultúrotthonban a baróti Tortoma Könyvkiadó szervezésében.

Kiállítás

DOKUMENTUMFOTÓK. A bras­sói Reménység Házában csütörtökön 17 órától a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, a brassói Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület, valamint a Reménység Háza közös szervezésében a Magyar Kultúra Napja alkalmából első ízben láthatják az érdeklődők Brassóban a Magyar Távirati Iroda (MTI) 56 kép 56-ról című dokumentumfotó-válogatását az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emblematikus képanyagából. A tárlaton most megtekinthető képek Tóth László, Samai Antónia, Erich Lessing, Mező Sándor, Fényes Tamás, Munk Tamás, Bojár Sándor, Horling Róbert, Jármai Béla, Müller Lajos, Hollós Tibor, Petrovits László, Bartal Ferenc, Fehérvári Ferenc, Elek Emil, Farkas Tamás és ismeretlen fotósok munkái. A kiállítás mellé rövid hanganyag is készült Hangok ’56-ról címmel az MTVA Rádióarchívum prózai részleg munkatársainak köszönhetően. Bevezetőt mond Szegedi László Tamás, a Reménység Háza lelkésze. A kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsanna, a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi vezetője. A részvétel az érvényes járvány­ügyi szabályok betartásához kötött. Érdeklődni lehet Házy Bakó Eszternél a 0740 420 638-as telefonon.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 17 órától Pókember: Nincs hazaút (román felirattal), 17.15-től Énekelj! 2. (magyarul beszélő), 19.15-től A Gucci-ház (román felirattal), 19.45-től Toxikoma (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai élő adásai a sepsiszentgyörgyi stúdióból: 6 órától Görgényi Tünde stúdióvezető napindító gondolatai, 6.10-től Mindennapunk ajándék Istentől – gondolat az év minden napjára, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért (12.), 7.55-től Igéző, 8 órától szentmise Hargitafürdőről, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Jótékonysági adománygyűjtés

A sepsiszentgyörgyi Életmentő Kupakok Egyesület jótékonysági adománygyűjtést indított a maksai Gotsman Eszter Mónika megsegítésére. Az alig hároméves kislány, akinél leukémiát diagnosztizáltak, az életéért küzd, jelenleg a brassói gyermekkórház onkológiai osztályán kezelik. Az egyesület beszámolója szerint Eszternek sürgősen vérre van szüksége: Sepsiszentgyörgyön a vérközpontban, illetve Kézdivásárhelyen és Brassóban is adható vér célirányosan részére (bármilyen vércsoport megfelelő). Eszter családja szűkös anyagi körülmények közt él, édesanyja egyedül neveli négy gyermekét. Aki segítene hozzájárulni a kislány gyógyulásához, kezelési költségeinek fedezéséhez, adományát a következő számlaszámokra juttathatja el: ASOCIAȚIA L.A.B. ÉLETMENTŐ KUPAKOK, Swift-kód: RNCBROBU, IBAN: RO71RNCB0124153488200001 (lej); RO17RNCB0124153488200003 (euró). Kérik, hogy utaláskor megjegyzésben tüntessék fel: „Eszter”. (dvk)

Megemlékezések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Vitézi Rend ma 16 órakor a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében az érvényben levő óvintézkedések betartásával rövid megemlékezést tart a doni tragédia 79. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt elvárnak. * A Történelmi Vitézi Lovagrend, v. Dálnoki Veress Lajos székely törzs, sepsiszéki állománya ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban, majd a templomkertben a II. világháborús emlékműnél istentisztelettel egybekötött, fáklyás megemlékezést tart a Don-kanyarnál és a keleti fronton elesett hősök emlékére.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Sepsiszentgyörgyön ma 9–13 óráig javítási munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás az Otthon sétányon a magánházakban és az óvodában, a 26-os, 27-es, 28-as, 29-es, 30-as, 31-es, 32-es és 35-ös tömbház A, B lépcsőházaiban, a 34-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban; a Romulus Cioflec utca 33-as tömbházának A és B lépcsőházában; a Liliom utcában a 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os tömbház A, B, C lépcsőházaiban; a Rodostó, a Gernáld Antal, a Mező és a Toroczkai Wigand Ede utcában; a Bolyai János utca magánházaiban, illetve a 3-as tömbház A, B, C, D lépcsőházai­ban, valamint a 4-es tömbház A, B, C, D, E lépcsőházaiban. * Január 13-án 8–15 óráig szünetel a vízszolgáltatás a Gyár utca Császár Bálint és a Nicolae Grigorescu utca közötti szakaszán, vagyis a Gyár utca 33-as, 35-ös, 37-es, 39-es, 41-es, 45-ös, 47-es és 49-es házszámainál, illetve a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola hőközpontépületében, a római katolikus plébánián és a King’s autómosónál. Az újraindítás után a víz elszíneződésére lehet számítani. A problémákat a következő telefonszámokon lehet jelezni: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

MEGHALLGATÁS. Dr. Ráduly István, Kovászna megye prefektusa január 13-án, csütörtökön 14 órától meghallgatást tart a baróti polgármesteri hivatalban. Az audienciára a 0267 315 444-es telefonszámon lehet feliratkozni.

A SEPSI TOUR városi kisvonat menetrendje nem változik ezen a héten. Mától vasárnapig 11, 13 és 15 órai indulással Sugásfürdőre, 12, 14 és 16 órakor pedig a város felé közlekedik. A kalandvonat 17 és 19 óra között a városközpontban közlekedik, indulás félóránként a Bod Péter Megyei Könyvtár előtti taxiállomásból. Jegyárak: felnőtteknek 5, gyermekeknek 3 lej.