Folytatjuk az elmúlt esztendő néhány fontos, lapunkban is megjelent gazdasági vonatkozású eseményének felelevenítését. A járványhelyzet által meghatározott második évben a gazdasági szereplők, de a döntéshozók is immár kissé rutinosabban kezelték a folyamatokat, így a makrogazdasági mutatók ismét enyhe növekedési pályára álltak. Ennek ellenére aligha mondhatjuk, hogy a kimagasló gazdasági eredmények évét zártuk, hiszen a legtöbb mutató tekintetében messze nem lehetett elérni a járvány előtti szintet.

Április

Neptun Deep. A Romgaz március végén tett kötelező vételi ajánlatot az amerikai ExxonMobil olajvállalat által a Neptun Deep elnevezésű fekete-tengeri földgázmezőben birtokolt 50 százalékos részesedésre. A többi 50 százalék az OMV Petrom tulajdonában van. A tranzakciót év végére véglegesítették, ám a 42–84 milliárd köbméterre becsült gázmennyiség kitermelésének elindításához még egy sor jogszabályi és műszaki feltételnek kell teljesülnie.

Vakcinabiznisz. Komoly verseny alakult ki a koronavírus elleni oltóanyagok piacán, amely elsősorban az újonnan kifejlesztett, ám minden országban még nem engedélyezett vakcinák gyártási jogaiért folyik. Ugyanakkor az oltóanyagelosztás rendszerét, a gazdag és a szegény államok közötti különbségeket is egyre többen kritizálják, hiszen az állampolgároknak ingyen kínált oltóanyagot állami költségvetésekből vásárolják, ádáz verseny alakult ki a piac keresleti oldalán, így a szegényebb országok nem jutnak elegendő mennyiséghez.

Megállapodás. A magyar–román gazdasági együttműködés érdekében találkozott Budapesten Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és Claudiu-Iulius-Gavril Năsui román gazdasági, vállalkozási és idegenforgalmi miniszter. Kiderült, Magyarország számára Románia a 4. legfontosabb exportpiac, a magyar tőke számára pedig a 6. legfontosabb célország, magyar cégek 22 milliárd forint támogatást nyertek 45 milliárd forint romániai befektetéshez, a kereskedelmi forgalom értéke pedig 2020-ban elérte a 8 milliárd eurót. Ugyanakkor aláírták a Mátészalka–Szatmárnémeti gyorsforgalmi út kiépítéséről szóló megállapodást, amely 2024-ben tervezett átadásakor a harmadik autópálya-összeköttetés lesz a két ország között.

Bemutattuk Putnoky-Csicsó Barna nyújtódi őstermelőt, aki az autóalkatrészeket és a fűtéstechnikát néhány éve sajtkészítésre cserélte, és akinek meggyőződése, hogy Székelyföldön minden adott ahhoz, hogy az itt élők boldoguljanak. Jól felszerelt, szigorú hatósági elvárásoknak megfelelő kis műhelyében felesége segítségével állítja elő termékeit, egyebek mellett az ínyencek által keresett mozzarella sajtokat.

Elmaradott régiók felzárkóztatása. Törvénytervezetet dolgoz ki a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatására a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium – közölte Cseke Attila tárcavezető. A tervezetből végül az év végére lett jogszabály, amely nem csupán a hét statisztikai régió, hanem kisebb régiók uniós forrásokhoz való közvetlen hozzáférését is lehetővé teszi.

Újjáépítési terv. Az Európai Bizottság (EB) igénylésére néhány ponton módosítani kellett az országos helyreállítási terven (PNRR). A bizottság szerint öntözőrendszerek kiépítésére nem különíthető el pénz, az infrastrukturális fejlesztések kapcsán is további egyeztetések zajlottak még, mint ahogy más betervezett beruházások kapcsán is. Az EB végül 29,2 milliárd eurót hagyott jóvá Romániának, amelyből 14,2 milliárd euróhoz vissza nem térítendő támogatásként, 14,9 milliárd euróhoz pedig hitelként fér hozzá az ország. December elején a vissza nem térítendő támogatás 13 százalékának megfelelő 1,8 milliárd eurót át is utaltak.

Vendégmunkások. A külföldön dolgozó román vendégmunkások számát a gazdasági portálok 4 millióra becsülik, a román külképviseletek 2019-es jelentései alapján a határon túli románok minisztériuma viszont 9,7 millióra becsülte a külföldön élő románok számát. Közülük 5,6 millió frissen kitelepedett vendégmunkás, 4,1 millió román pedig őshonos közösségként él más államok területén. Mindez a munkaközvetítők kötelezettségeit tartalmazó jogszabály módosításakor került nyilvánosságra.

Sokadszor kért ingatlanok. Három értékes, állami tulajdonban levő ingatlan kormányhatározattal való átengedését kérte Sepsiszentgyörgy önkormányzata. A szakszervezetek művelődési házáról, a közös temetővel szomszédos katonai lőtérről és az uszoda közelében levő régi vágóhídról van szó, gazdái egyiket sem használják már évek óta, a városnak viszont mindegyikre szüksége lenne, ám a sokadik kérésre sem sikerült megszerezni ezeket az ingatlanokat.