A vállalat közleménye szerint a hackerek a levélben azt állítják, hogy hozzáférést szereztek a címzett informatikai eszközéhez, és kompromittáló felvételeket készítettek az online tevékenységéről. Az úgynevezett spamszűrőket sok esetben sikeresen kijátszó zsaroló e-mailek feladói közlik, hogy egy biztonsági rést kihasználva megszerezték – vagy más hackerektől megvásárolták – a címzett jelszavait, hozzáférnek a felhasználói fiókjaihoz, így figyelemmel tudják követni az online tevékenységüket, és videófelvételeket tudnak készíteni magánéletük intim pillanatairól. A hackerek 1200 euró átutalását követelik bitcoinban 48 órán belül az áldozataiktól, és figyelmeztetik őket, hogy ne próbáljanak rendőrséghez vagy informatikai szakemberekhez fordulni, mert akkor nyilvánosságra hozzák a birtokukban lévő kompromittáló felvételeket. A vállalat szakemberei a jelszavak rendszeres frissítését és fiókonként eltérő jelszavak alkalmazását ajánlják a felhasználóknak. (Agerpres)

MAGYARÁZKODIK A VÉDELMI MINISZTER. Vasile Dîncu a közösségi oldalán próbálta tisztázni magát a vád alól, miszerint megsértette a maszkviselési szabályokat vasárnap egy konstancai haditengerészeti parádén. A tárcavezetőn – a felvételek tanúsága szerint – textilmaszk volt, holott a kormány döntése értelmében szombattól tilos ilyet viselni: kül- és beltéren csak az egészségügyi maszkok használatát fogadják el a koronavírus-járvány terjedése elleni egyik óvintézkedésként. Alexandru Rafila szociáldemokrata (PSD) egészségügyi minisztert egy televíziós műsorban szembesítették kollégája és párttársa megjelenésével, és kénytelen-kelletlen elismerte, hogy Dîncu a látottak alapján megsértette a szabályokat, amiért az átlagembereket akár 2500 lejes bírsággal is riogatták. Dîncu most azt állítja, hogy dupla rétegű egészségügyi maszkot viselt a parádén. (Maszol)

KONTÉNERLAKÁSOKBÓL KIALAKÍTOTT KRIZISKÖZPONTBA költöztetné Csíkszereda önkormányzata az egy évvel ezelőtti tűzvész következtében hajléktalanná vált csíksomlyói roma családokat, a hajléktalanok közül ugyanis több mint százan továbbra is a város sportcsarnokában vannak ideiglenesen elszállásolva. Sógor Enikő alpolgármester tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyi tanács telket vásárolt, amelyen azt a negyven konténert helyezik el, amelyekben ideiglenes szállást kapnak a hajléktalan családok. Jelenleg a telek közművesítésének előkészületei vannak folyamatban. A negyven lakókonténer mellett 12 olyan konténert is felszerelnek, amelyekben a krízisközpont vizes blokkjait, illetve étkezőjét rendezik be. Az alpolgármester szerint a krízisközpont konténereiben is csak ideiglenesen kapnak szállást a hajléktalanok. Az önkormányzat szociális lakásokat kíván építeni, amelyekben hosszabb távon is el lehet helyezni őket. (MTI)