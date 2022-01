A távoktatás réme

Előző írásunk

A takarékosság és a fenntarthatóság felé mozdul Sepsiszentgyörgy önkormányzata, e célból több határozatot is elfogadtak a decemberi tanácsüléseken, köztük többéves programot is. Ezek gyakorlatba ültetése nem csupán az energiaszámlákat csökkenti, hanem a környezetet érő káros hatásokat is.