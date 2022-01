Leégett egy lakóház

Tűz ütött ki szerda este Sepsiszentgyörgy szélén a Szalomérban, ahol egy családi ház kapott lángra – számolt be csütörtök reggeli tájékoztatójában a megyei sürgősségi felügyelőség.

A helyszínre három tűzoltócsapatot irányítottak, vízzel és habbal is oltó járművekkel, illetve egy SMURD rohammentőt is. A tűzben leégett a könnyű szerkezetű, fából készült épület, illetve a benne tárolt javak is. Emberéletben nem esett kár. A tűzoltósági beszámoló szerint vélhetően a kémény hőhatása váltotta ki a tüzet. (dvk)