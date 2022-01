Robert Lupu szövetségi kapitány irányítása alatt az U19-es román teremlabdarúgó válogatott csütörtöktől Vaslui-ban edzőtáborozik, a behívott játékosok között ott van Barbocz Norbert is, a céhes városi KSE Futsal reménysége. Az egyhetes felkészülés alatt a nemzeti csapat két formaellenőrző mérkőzést játszik Moldovával.

Az U19-es teremlabdarúgó Európa-bajnokság márciusi selejtezőire hangoló román korosztályos válogatott csütörtöktől egy hétig Vaslui-on edzőtáborozik, ahol a nemzeti csapat két felkészülési meccset is játszik a szomszédos Moldovával. Az első mérkőzésre kedden 17 órától kerül sor, a másodikat szerdán 11.30 órától rendezik meg. Az összetartásra behívott játékosok között ott szerepel a céhes városbéli KSE Futsal tehetséges labdarúgója, Barbocz Norbert is. A háromszéki futsalos mellett egy marosvásárhelyi, két székelyudvarhelyi és két külföldön idegenlégióskodó játékos is bekerült a tizennégy fős keretbe.

Az U19-es román válogatott kerete: * kapusok: Robert Căruntu (A. E. Bellsport L’Hospitalet/Spanyolország), Alin Cârdei (Galaci United), Andrei Crudu (Futsal Ceahlăul Piatra Neamț) * mezőnyjátékosok: Barbocz Norbert (KSE Futsal), Csog János, Keresztély József (FK Székelyudvarhely), Nagy Tamás (Marosvásárhelyi VSK), Jurj Narcis (Simándi Sólymok), Marius David (Buzăui Luceafărul), Darius Roca, Vasile Pruteanu (Futsal Ceahlăul Piatra Neamț), Ilie Vlad (Zaragoza Unión/Spanyolország), Andrei Buhăceanu, Alexandru Trif (Temesvári CFR).

Mint ismeretes az U19-es futsalválogatott az Eb-selejtezők ötös csoportjában Oroszországgal, Szlovákiával és Grúziával harcol a kijutásért, a tornának pedig Románia ad majd otthont. A szeptember 3–10. között a spanyolországi Jaénban sorra kerülő kontinenstornára csak a csoportgyőztes jut ki. (tibo)