Elnökválasztásra készül az Európai Parlament

Több hónapig tartó súlyos betegség következtében, 65 éves korában a múlt héten meghalt David Sassoli, az Európai Parlament elnöke. Sassoli 2009-ben, 53 évesen választotta a politikusi pályát, előtte sikeres politikai újságíró volt. Különböző lapoknál és televízióknál, valamint az olasz nemzeti hírügynökségnél dolgozott. Az EP ügyrendjén a tragikus eset nem sokat változtatott, mivel Sassoli elnök mandátuma ezen a héten mindenképpen lejárt volna.

Az olasz szocialista politikus december közepén jelentette be, hogy mandátumának lejártával visszalépne újrajelölésétől. A beszámoló szerint egészségi állapota mellett a háttérben állt az is, hogy a liberális frakció felsorakozott a ciklus elején kötött megállapodás mellett, miszerint az első két és fél évben a szocialisták, a másodikban a Néppárt adja az elnököt. Ez nem ment egyszerűen, ugyanis a szocialisták a mostani politikai szezon kezdetére meggondolták magukat. Az elmúlt időszakban az európai baloldal egyre több tagállamban aratott választási győzelmeket, ami a parlamenti frakciót is felbátorította, mondván, a tagállami sikerek miatt a korábbinál nagyobb arányban jár nekik intézményi vezetői tisztség.

Biztosnak tűnik azonban, hogy az EP új elnökét nem a szocialisták adják. Sassoli halálával csupán egyetlen hétre maradt vezető nélkül az EP, ahol ezen a héten mindenképpen új elnököt választottak volna. Négy képviselő indul a tisztségért, a konzervatív lengyel, a zöldpárti svéd és a szélsőbalról érkező spanyol képviselőnek azonban nincs matematikai esélye, miután a liberális és – nagy nehezen – már a szocialista frakció is kész támogatni a néppárti jelöltet.

A parlamenti erőviszonyok így toronymagas esélyessé teszik a máltai Roberta Metsolát, aki nőként és kis tagállamból érkezve zöld és kommunista szavazatokra is számíthat majd.

A 43 éves politikus az európai jog szakértője, ezzel foglalkozott máltai diplomataként, majd az európai külügyi szolgálat vezetője mellett tanácsadóként is. Metsola 2013-ban lett az EP tagja.