Az első félórában többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, majd a 33. percben vezetést szerzett a vendég együttes, Kehinde Fatai előkészítése után Cristian Dumitru gurított a kapuba Niczuly Roland mellett (0–1). Ezt követően egyenlíthetett volna a székelyföldi csapat, azonban Alexandru Greab kétszer is nagyot védett. Szünet után az FC Argeș növelhette volna előnyét, ám a horvát középpályás lövésénél a védők mentettek. A folytatásban ismét a házigazdák előtt adódott lehetőség, a vendégek kapusa Gabriel Vașvari és Boubacar Fofana lehetőségét is bravúrral védte. A 75. percben ismét Mihai Ianovschi csapata volt eredményes, miután Branislav Niňaj a büntetőterületben kézzel akadályozta a labda útját, a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet Ahmed Said magabiztosan gólra váltott (0–2). A hajrában a hazai gárda akarata érvényesült, a hosszabbításban előbb George Dragomir szépített, majd nem sokkal később Vitalie Damașcan egyenlített (2–2), így a Sepsi OSK döntetlennel zárta az első felkészülési mérkőzését a téli időszakban.

„A játékosok nagyon jól edzettek a felkészülési időszakban, az időjárás is kedvezett. Fizikai szempontból jó találkozót vívtunk, örülök, hogy mindenki megúszta sérülés nélkül. Elégedett vagyok az eddigi felkészülésünkkel, van még pár napunk az FC Botoșani elleni mérkőzésig. Január 24-én, hétfőn játszunk, az időjárás nagy eséllyel szélsőséges lesz, nagyon hidegre számítunk. Tudjuk, hogy nehéz meccsünk lesz, ám a pontokért utazunk az első kiszállásra. Jól zártuk a tavalyi évet, ezt az esztendőt is hasonlóan akarjuk kezdeni. Bízunk benne, hogy a labdarúgók jól játszanak majd” – nyilatkozta Cristiano Bergodi vezetőedző a találkozó után.

Felkészülési mérkőzés: Sepsi OSK–FC Argeş 2–2 (0–1).

Sepsi OSK: Niczuly (Began, 46.) – Dimitrov (Aganović, 67.), Niňaj, Mitrea (Tincu, 46.), Ispas – Păun (Fofana, 46.), González (Vașvari, 46.), Bojić (Achahbar, 46. és Nistor 88.), Golofca (Dragomir, 75.) – Tudorie (Damașcan, 17.) – Bărbuț (Askovszki, 46.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. FC Argeș: Greab (Croitoru, 71.) – Tofan (Telcea, 87.), Turda, Joao Miguel (Boldor, 65.), Latovlevici (Mușat, 65.) – Meza Colli (Moisie, 87.), Șerban (Honciu, 65.) – Ișfan (Tănase, 71.), Dumitru (Dumitrașcu, 71.), Fatai (Said, 65.) – Arias (Palić, 46.). Vezetőedző: Mihai Ianovschi. Gólszerzők: Dragomir (90+2.), Damașcan (90+3.), illetve Dumitru (33.), Said (75. – tizenegyesből).

Csiszer távozott

A másodosztályban érdekelt FK Csíkszereda a napokban bejelentette, hogy megszerezte Csiszer Balázs játékjogát, aki így hazatért nevelőegyütteséhez. A 22 éves labdarúgó 2019. júliusában igazolt Sepsiszentgyörgyre, azóta 24 élvonalbeli találkozón és két Román Kupa-mérkőzésen öltötte magára a piros-fehér mezt, ezeken két gólpasszt jegyzett. A pottyondi jobbhátvéd legutóbb tavaly májusban játszott az 1. Ligában, viszont ebben az idényben nem kapott lehetőséget, csak a harmadosztályban lépett pályára. A csíkszeredai csapat vezetőedzője, Valentin Suciu abban bízik, hogy Csiszer hamar beilleszkedik, mert számítanak rá. Hozzátette, tisztában van vele, hogy elsősorban önmagának szeretne bizonyítani, és bízik benne, hogy képes lesz meglépni az elvárt szintet.