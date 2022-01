Megemlékezés a Katrosában

Szombaton a Don mentén elesett hősökre emlékeztek a Katrosában. Az eseményen több vitézi rend képviselői, hagyományőrzők, ifjúsági csoport és számos civil is részt vett.

A megemlékezési sorozat 2010-ben kezdődött, kezdeményezője Szima Csaba, a 24-es számú határvadász alakulat hagyományőrzője, az esemény 2014-től a Történelmi Vitézi Rend részvételével zajlik, amelynek kézdiszéki állománya 2018. január 13-án apostoli kettős keresztet állított a doni áttörés emlékére.

Az esemény immár negyedik éve zajlik a keresztnél, idén több megyéből érkeztek a Katrosába a vitézi rendek, így a szervező kézdiszéki, sepsiszéki, bardoc-miklósvárszéki és Brassó-Négyfalu állományának, illetve a Vitézi Rend háromszéki törzsének képviselői (mintegy nyolcvanan), de jelen voltak a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület tagjai is Pál Olivér hadnagy vezetésével, ugyanakkor több helyi, de magyarországi civil is csatlakozott a rendezvényhez.

Szima Csaba beszédének elején üdvözölte a megjelenteket, majd a vitézi hitvallás elmondására kérte a megemlékezőket. Ezt követően Bodó Beáta, a lemhényi ifjúsági szervezet tagja, Kustra Ferenc József A Don-kanyariak emlékére című versét szavalta el.

Szima Csaba beszédében a 79 évvel ezelőtt történt eseményeket elevenítette fel, hangsúlyozva: a Don-kanyar hallatán mindenki a magyar hadsereget érő tragédiára gondol, de e mögött ott van a magyar katonák hősies helytállása is, „volt kitartás, helytállás, sőt még fegyvertények is”.

„Az események már 1942 januárjában megkezdődtek, amikor a németek követelik a magyar vezetéstől, hogy szinte teljes haderővel vegyenek részt a keleti német hadműveletekben, így felállítják a II. magyar hadsereget, ami mindaddig nem volt hadrendben, a történelmi Magyarország területén meglévő háromból vonnak el kilenc hadosztályt, jön létre három hadtesttel az új hadsereg Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt. Felszerelésük nagyon nehezen volt kiállítható, a meglévő seregektől vonnak el fegyvereket, ezzel indulnak a keleti frontra. Könnyű hadosztály besorolásuk volt, a kormány igyekezett a számukat alacsonyan tartani, hogy mérsékelje az áldozatokat, de ezt a németek nem vették figyelembe, olyan frontvonalak biztosítását adták oda a magyaroknak, amiket csak több ember tudott volna megvédeni” – magyarázta az összeomlás hátterét a helytörténész, hozzátéve, hogy az olaszok visszavonulása, a román hadtest összeomlása, a német hírszerzés titkolózása és az ellátmányhiány összességében mind hozzájárult, hogy a magyar nemzet mintegy 100–120 ezer fia pusztult el a Don partjain.”

A megemlékezés a nemzeti imáink eléneklésével és koszorúzással ért véget.