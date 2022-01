Marcel Ciolacu, a PSD elnöke a koalíciós ülés előtt közölte, pártja javaslata szerint többek között 19 százalékról 5 százalékra mérsékelnék az energia áfáját, csökkentenék az áram és a földgáz árának korábban megszabott plafonját, és megkétszereznék azt a maximális havi energiamennyiséget, amelyért a fogyasztó kompenzálásra jogosult. A pártelnök szerint az intézkedések bevezetésével a háztartási és az ipari energiafogyasztók, illetve a közintézmények 90 százaléka kisebb számlákat fog kapni február elseje után.

Hangsúlyozta, az intézkedéseknek már február elsejétől hatályba kellene lépniük, mert ezekben a téli hónapokban a legnagyobb az energiafogyasztás, „és a románoknak most van a legnagyobb szükségük segítségre”. Ciolacu reményét fejezte ki, hogy koalíciós partnereik meg fogják érteni: ezek az intézkedések egyszerűek, hatékonyak és minimális hatásuk van a költségvetésre.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) viszont azt javasolja, hogy a háztartási fogyasztók korlátozott ideig szabályozott árat fizessenek az energiáért, a kis- és középvállalkozások számláit pedig kompenzálja az állam – jelentette ki az alakulat elnöke, Florin Cîţu. A szenátusi elnök rámutatott, elképzeléseik szerint legtöbb hat hónapos időszakra térnének vissza a szabályozott energiaárakhoz. Korábban Cîţu azt nyilatkozta, a kormány által bevezetett energiaár-kompenzálási intézkedések 33 százalékkal csökkentik a számlákat, de ellenőrizni kell az előírások alkalmazását, ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy ezek csak rövid távon jelentenek megoldást az egyébként egész Európát sújtó energiaválságra, ezért hosszú távú megoldásokra is szükség van. A liberális pártelnök beszélt arról is: nem ért egyet azzal, hogy csak egy bizonyos ágazatban csökkentsék az áfát, ez ugyanis egyenlőtlenségeket okozhat a gazdaságban, ami hosszú távon újabb problémákhoz vezethet.

Nicolae Ciucă miniszterelnök az ülés előtt elmondta, a kormány az energiaár-emelkedés hatásainak enyhítésére irányuló több javaslatot is megvizsgált, amelyeket a koalícióban is megvitatnak. A fő cél a kiszolgáltatott fogyasztók és az alapintézmények védelme, valamint a gazdaság működésének biztosítása – tette hozzá.

A G4Media hírportál a koalíciós tárgyalásokról kapott értesülései szerint arról számolt be, hogy a PSD és a PNL energiaár-szabályozásra vonatkozó, egymástól eltérő javaslatai vitára adtak okot a két párt képviselői között. A hírportál szerint a partnerek abban megegyeztek, hogy a fogyasztókat támogató intézkedéseket már februártól bevezessék, ne csak áprilistól, ahogyan előzőleg azt Nicolae Ciucă javasolta, és abban is egyetértettek, hogy a szabályozott ár 68 bani/kwh legyen a háztartási fogyasztók esetében, havi 1000 kw fogyasztásig. A G4Media utolsó értesülése szerint az árszabályozás áprilisig lenne érvényben.

Eközben a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) bejelentette, egyszerű indítványt nyújt be az energiaügyi miniszter ellen, ha a tárcavezető önként nem mond le. Az USR szerint Virgil Popescu „közönyösen” viszonyult az energiaárak liberalizálásához, nem készítette elő ezt az intézkedést, annak ellenére, hogy már több mint két éve tisztségben van. Az ellenzéki párt ismét rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását sürgette az energiadrágulásokat ellensúlyozó „gyors” intézkedések megvitatására és elfogadására.

Másfelől az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) 400 ezer lejre bírságolta az Enel vállalatot az energiadrágulás kompenzálásáról és az árplafon bevezetéséről szóló törvény megszegése miatt, az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) pedig összesen tíz bírságot szabott ki 195 ezer lej értékben az áram- és a gázszolgáltatókra az elmúlt napokban végzett ellenőrzései nyomán, ugyanannak a törvénynek a megszegése miatt.