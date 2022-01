Visszatérésre készül Trump?

Trump ugyan nem jelentette be, hogy ismét elindulna a 2024-ben esedékes elnökválasztáson, de arra biztatta az embereket, hogy mindenképpen menjenek el szavazni. „Hiszem, hogy 2024 még fontosabb lesz, (de) ebben az évben (2022-ben) fogjuk visszavenni a képviselőházat, vissza fogjuk venni a Szenátust, és vissza fogjuk venni Amerikát. Ez nagyon fontos. És 2024-ben vissza fogjuk venni a Fehér Házat” – fogalmazott. Trump beszédében ismét utalt az általa korábban többször emlegetett 2020-as választási csalásokra. Szerinte az emberek éhesek az igazságra: vissza akarják kapni az országukat. „Mindig is gyönyörű országnak tartottak bennünket, ahol tisztességes választások vannak, és most sok szempontból nevetség tárgya vagyunk szerte a világon” – fogalmazott. A volt republikánus elnök a média egy részével szemben is kritikát fogalmazott meg, amely „megalapozatlannak” és „nagy hazugságnak” nevezi a választási visszaélésekkel kapcsolatos vádakat, ugyanakkor „továbbra is visszautasítja, hogy beszéljen róla”. Trump szerint ennek az az oka, hogy a média a „radikális baloldali demokraták zsebében van, ugyanazon emberek zsebében, akik tönkreteszik az országunkat”. Szerinte „a szélsőséges demokraták kommunista országot akarnak csinálni az Egyesült Államokból”. Úgy vélekedett, a média „bűnrészes” volt Biden megválasztásában.

A jelenlegi elnök, a demokrata párti Joe Biden külpolitikájára utalva Trump úgy fogalmazott: Biden „megalázta” az amerikai nemzetet a „világ színpadán”. A volt elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-Ping kínai elnök utóbbi időszakban tett lépései és retorikája is „a tisztelet hiányára” utalnak. „Nekünk soha nem volt ilyen problémánk. Nem volt probléma Putyinnal és Ukrajnával. Nem volt probléma Hszi elnökkel és Tajvannal. Kína, Oroszország és Irán agresszívak és provokálnak. Egy évvel ezelőtt ezt nem merték volna megtenni. Soha nem tettek volna ilyet. Játszadoznak velünk” – fogalmazott Trump.

A volt elnök kritizálta a Biden vezette adminisztráció koronavírus elleni lépéseit is és külön kiemelte Anthony Fauci, a Fehér Ház járványügyi tanácsadója szerepét, akiből Trump szerint Biden „királyt csinált”. Bűnténynek nevezte a jelenlegi kormány járványügyi intézkedéseit, ma négyszer annyi COVID-fertőzött van, mint az ő elnöksége idején volt.