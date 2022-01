Az elmúlt hét évben jegyzett legtöbb tűzesettel kellett megbirkózniuk egy hét alatt a háromszéki hivatásos tűzoltóknak. A katasztrófavédelem közlése szerint január 10. és 17. között tizenhétszer riasztották tűzhöz az egységeiket, az esetek több mint felében lakóház kapott lángra. A felügyelőség keretében működő rohammentő szolgálatnak is nehéz hete volt, 47 bevetésen vettek részt.

Az összesítés szerint tíz alkalommal lakóházakhoz kellett kiszállniuk, a legsúlyosabb eset Sepsiszentgyörgy határában, a szaloméri lakónegyedben következett be, ahol egy megközelítőleg száz négyzetméteres faház a tűzoltók erőfeszítései ellenére porig égett a berendezéssel, az ott lakók személyes tárgyaival egyetemben. A hatóság feltételezése szerint a tűz oka egy nem megfelelően elhelyezett vagy szigetelt kémény lehetett, amely miatt lángra kaptak a közelében található gyúlékony anyagok. A lakástüzeken kívül hat esetben égő növényzet miatt riasztották a hivatásos tűzoltókat. Számításaik szerint mintegy nyolcezer négyzetméternyi területen vált a lángok martalékává a növényzet. Az ok a nyílt láng ellenőrizetlen használata volt. Sepsiszentgyörgyön egy hulladéktárolónál is oltaniuk kellett, amely a beledobott égő cigarettacsikk miatt gyulladt ki.

A felügyelőség szerint a lakástüzek leggyakoribb oka a hideg időszakban a takarítatlan kémény, ezt követik a nem megfelelő villanyhálózatok, valamint a felügyelet nélkül hagyott fűtőeszközök.

A hatóság a kellemetlen, sokszor tragikus esetek elkerülése végett ismételten azt ajánlja mindenkinek, hogy előzzék meg a kályhák túlmelegedését, mivel a hő miatt lángra kaphatnak a közelben lévő tárgyak; a tűzifa és a ruhák legyenek egy méternél távolabb a fémkályháktól, illetve ötven centiméterre a cserépkályháktól; a parazsat, hamut tárolják biztonságos helyen (lehetőleg gödörben); ne hagyják felügyelet nélkül a tüzet, illetve ne használjanak gyúlékony folyadékokat a begyújtáshoz. Emellett tartsák távol a gyúlékony anyagokat a kéményektől, illetve utóbbiakat szigeteljék el például a tetőszerkezet azon részeitől, melyek könnyen lángra kaphatnak. Kiemelten fontos, hogy a kéményeket rendszeresen takarítsák. Kerüljék ugyanakkor a zárlatos, sérült elektromos gépek, dugaszok, hosszabbítók, kapcsolók, biztosítékok használatát, és ne terheljék túl a villanyhálózatot túl sok fogyasztóval. A tűzveszélyes elektromos eszközök, mint vasaló, rezsó, fűtőtestek és mások soha ne maradjanak felvigyázatlanul, ha áram alatt vannak – olvasható a hatósági ajánlásban. (ndi)