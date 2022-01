Megújult a magyarhermányi református templom

A helyreállítási munka a szükséges dokumentáció összeállításával és a műemlékes szakemberekkel való kapcsolatfelvétellel vette kezdetét, amihez Ráduly István kormánymegbízott nyújtott hathatós segítséget. Sokat lendített az ügyön az is, hogy Hlavathy Zsófia tervező időben elkészítette a felújítási terveket, valamint hogy olyan kivitelezőt találtak, akinek csapata elég nagy volt a gyors haladáshoz – mondta el a lelkész.

A biztosító kártérítésként olyan csekély összeget ajánlott fel, hogy azt nem lehetett elfogadni, ezért az egyházköz­ség megfellebbezte a döntést. Folyamodványuk alátámasztására a szakértők értékelését és a kivitelező árajánlatát mellékelték, amit a biztosító elfogadott, s végül az előzőleg megajánlottnál jóval nagyobb összeget fizetett ki.

A bajba jutottak mellé álltak az Erdővidéki Református Egyházmegye gyülekezetei is. „Berszán István esperes úr az árvizet követően azonnal kiküldte a segítségadásra szólító felhívást, melyre a lelkész kollégák és gyülekezeteik azonnal reagáltak, és gyűjtésbe fogtak. Mindannyian nagyon örültünk az összefogásnak, mert ezáltal éreztük, nem vagyunk magunkra hagyva” – mondotta Moisza Arnold.

A felújítás során eltávolították a közel fél évszázada öntött betont, amit homokágyba helyezett téglapadló váltott fel – szépen sikerült, mindenki örvendett, hogy ezt a megoldást választották. A szintén sokat kritizált lambéria némileg módosított formában, de visszakerült. Az áradást követően a kárfelmérést végzők úgy nyilatkoztak, a lambéria nem illik a műemlékhez, amúgy is átázott, mindenképp el kell távolítani. A presbitérium hajlott volna is erre, de a munkálat során kiderült, a falat apró kövek alkotják, ha szabadon hagyják, a kitettség miatt porlani fog, ezért – hogy védve, illetve szellőzése biztosítva legyen – néhány centis közt hagytak, és csak visszatették a faburkolatot.

A félig felújított templomban már augusztusban esküvőt tartottak, újkenyérre a gyülekezeti teremből vittek át székeket, hogy az istentiszteletet megtarthassák. A reformáció ünnepére kerültek vissza a padok, és ekkorra szerelték be a fűtésrendszert is. „Rendkívül sokat dolgoztunk közmunkában: az egyházköz­ség tagjainak munkájával készült el a padok helyreállítása, azok és a karzat újrafestése, és önzetlenül segített a helyi közbirtokosság is. Mivel sem a mi költségvetésünkbe, sem a kivitelező idejébe nem fért bele, tavaszra maradt némi tereprendezés és a templomot körülvevő fal javítása, továbbá remélhetőleg sikerül valami olyan kisebb zsiliprendszert is kiépíteni, ami megakadályozná, hogy ismét elönthesse a templomot az ár” – nyilatkozta Moisza Arnold.