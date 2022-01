Megkétszereződött az új esetek száma - FRISSÍTVE: háromszéki járványhelyzet

A járvány ötödik hullámában eddig még nem jelentettek ennyi új esetet egyetlen nap alatt, Kovászna megyében is kiemelkedően magas az újonnan azonosított fertőzések száma: a 43 jelentett esettel Háromszék fertőzöttségi mutatója a tegnapi 1,47 ezrelékről 1,61 ezrelékre ugrott. A halálesetek száma is többszöröse az előző napinak, míg a vasárnapi nap folyamán 17-en hunytak el koronavírus-fertőzés miatt, az áldozatok száma tegnap 65-re emelkedett. A GCS mai jelentése szerint Kovászna megyében elhunyt beteg(ek) is van(nak) köztük. A kórházi kezelésre szoruló páciensek száma emelkedik ugyan, de kisebb mértékben, mint előző nap (vasárnap 380, hétfőn 191 beteget utaltak be), az intenzív terápiás kezelésre szorulók száma kettővel emelkedett előző naphoz képest, jelenleg 487 súlyos állapotú beteget ápolnak kórházban.

Kovászna Megye Prefektúrájának tájékoztatása szerint jelenleg a megyében 365 aktív eset van. Három településen az ezer főre vetített incidencia meghaladja a 3 ezreléket: Árkoson, ahol 8 fertőzött van (incidencia 4,64), Dálnokon, ahol 4 eset van (4,26) és Bölönben, 12 esettel (3,64). Baróton a fertőzöttségi mutató 2,33 ezrelék, Kovásznán 2,28 ezrelék, Sepsiszentgyörgyön 2,06 ezrelék, Kézdivásárhelyen 1,76 ezrelék. Tíz közigazgatási egységben egyetlen Sars - CoV - 2 - vel fertőzött személyt sem regisztráltak .