Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a lécfalvi születésű illyefalvi

özv. BECKER ÁGNES

(szül. BUNA)

életének 96., özvegységének 18. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2022. január 20-án 13 órakor lesz az illyefalvi

református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírnál.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

4745/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagyváradi születésű sepsiszentgyörgyi

MISAROȘ FLOAREA

életének 79. évében hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2022. január 19-én 15 órakor lesz az ortodox

temetőben.

Lánya és családja

4324494

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi születésű

sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS IRMA

(szül. KURTA)

életének 83. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2022. január 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4324495

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesapa, nagytata, testvér, rokon és jó barát, a bölöni

ifj. NAGY ISTVÁN

szíve életének 65. évében megszűnt dobogni.

Utolsó útjára 2022. január 20-án, csütörtökön 13 órakor kísérjük a bölöni ravatalozóháztól.

Részvétfogadás január 19-én, szerdán 15 és 17 óra között a ravatalozóháznál.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

du.

Részvét

Fájó szívvel búcsúznak a volt tervezőintézetes kollégáid. PÉTER, nyugodj békében.

4324502

Megrendülten búcsúzunk kedves barátunktól és kollégánktól, ALBERT ERNŐTŐL. Őszinte részvétünk

a családjának.

Péter Albert és családja

1117050

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége mély megrendüléssel értesült kezdetektől igaz barátjának, tagjának, ALBERT ERNŐNEK

az elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és vigasztalódást kívánunk.

1117052

Megrendülten értesültünk ALBERT ERNŐ elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Drága Ernő, nyugodj békében.

Az Ördög-Gyárfás család

1117051

A Sepsiszentgyörgyön élő csíkdánfalviak őszinte

tisztelettel búcsúznak

ALBERT ERNŐ tanár úrtól. A családnak vigasztalódást kívánunk.

Kiss M.

4324497

Őszinte részvéttel és együttérzéssel kívánunk vigasztalódást a gyászoló családnak TORDAI GYÖNGYIKE

korai elhunyta alkalmából.

Iluska volt osztálytársai

20584

Köszönet

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonainknak, barátainknak, szomszédainknak, volt munkatársainknak,

ismerőseinknek, akik

BERSZÁNY IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4324506

Megemlékezés

Váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki

id. TRUCKI MIHÁLYRA ­halálának 27. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324492

„Nincsen olyan nap, hogy ne gondolnánk terád. / Az

asztalon fényképed, égő gyertya és virág. / Rád

gondolunk most is széttépett lélekkel, / Örök fájdalommal, örök szeretettel. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyánkra, az árkosi

id. LŐRINCZ DÉNESNÉ

SZÁSZ ILONÁRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos leányai

és azok családja

1117048

Kegyelettel emlékezünk LÁSZLÓ ATTILA

geológusra

halálának 9. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1117046

Szomorú szívvel és a bennünk lévő szeretettel emlékezünk drága kolléganőnkre, SZABÓ JUDITRA,

a mi Jutka néninkre halálának első évfordulóján. A mi szívünkben most is jelen vagy, hisz rózsáid, melyeket olyan hűen gondoztál és ápoltál, segítenek élve tartani emlékedet nap mint nap.

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” (Cassandra Cane)

Emléked szívünkben

örökké őrizzük.

Pihenésed legyen csendes.

A MultiNr közössége

1117049

Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk a szerető feleségre,

PLUGARU ELLÁRA ­halálának harmadik

évfordulóján. Emléke

szívünkben örökké élni fog.

Pihenj ­békében.

A viszontlátás reményében,

szerető özvegye

és gyermekei

4324457

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

dr. FEKETE KÁLMÁNNÉ CSONGVAY ÉVÁRA,

aki két éve távozott szerető családja köréből.

Drága emléke ­szívünkben él.

Szerettei

4324471

Fájó szívvel emlékezünk ZSEMBERA LÁSZLÓRA ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324479

Fájó szívvel emlékezünk

az uzoni

SZÉPLAKI LENKE

­tanárnőre, akit hat hete

kísértünk utolsó útjára.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4324498

Szeretetüket, gondoskodásukat, jóságukat örökre szívünkbe zárva emlékezünk a drága, önfeláldozó, jó édesanyára, nagymamára,

özv. DERZSI JÓZSEFNÉRE halálának 32., valamint a szeretett férjre, édesapára, nagytatára,

BEDE JÓZSEFRE

halálának 26. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugalmuk legyen békés, emlékük áldott.

Szeretteik

4324500