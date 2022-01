A gangokat is felújítják

A tömbházbejáratokat, lépcsőket, gangokat, virágtartókat is felújítja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat az 1918. december 1. útnak az Olt-híd és a Grigore Bălan közötti szakaszán.

Az úttestet és a járdákat az előző években már korszerűsítették, épp ezért feltűnőbbek azok az elemek, amelyeket valószínűleg évtizedek óta nem javítottak: a letöredezett lépcsők, megrepedezett, széteső virágtartók, lekopott szegélykövek, leromlott gangok. Néhol akkora hézagok és egyenetlenségek keletkeztek, hogy megnehezítik a járást, és veszélyeztetik a járókelők épségét, a gangoknál pedig nincs olyan felhajtó, ami kerekesszékkel is használható – olvasható a határozat indoklásában. Egy parkoló is van, amelynek burkolata megérett a cserére.

A tervek szerint a lépcsőket a régi mozaik helyett kőlapokkal burkolják, egy járdaszakaszt és a hídfő melletti parkolót pedig – ahol még az esővíz elvezetését is meg kell oldani – (vékonyabb, illetve vastagabb) aszfalttal. A virágtartók egy részét megjavítják és újraburkolják, de újabbakat is vásárolnak, a gangok (a tömbházak alatti átjárók) repedéseit bevakolják, a falfelületeket újrafestik, és felhajtókat is építenek hozzájuk. Mindezekre 1,1 millió lejt irányoztak elő a hétfői rendkívüli, online tanácsülésen.