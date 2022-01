Az elmúlt hétvégén a bákói atlétikai terem adott otthon a 2022-es esztendő első fedett pályás viadalának, amelyet az ifjúsági és az utánpótláskorúak mellett a felnőtteknek is meghirdettek. A Beszterce Kupa 37. kiírásán négy sportolóval a Sepsi ISK is képviseltette magát, atlétáink legjobb eredménye egy második helyezés 800 méteres síkfutásban.

Szombaton és vasárnap Bákó adott otthont az atlétika Beszterce Kupa 37. ki­írásának, mely Nicolae Mihalache Emlékverseny is volt egyben. A kétnapos megmérettetés rajtjánál a megyeszékhelyi Sepsi ISK négy sportolója is felsorakozott, akik 400, 800, 1500 és 3000 méteres síkfutásban tették próbára magukat. A legjobb eredményük egy második helyezés, amit Nádudvary Dávid jegyzett 800 méteren (1:59.84 perc). Ugyanebben a számban Kánya Áron (2:23.65 perc) a 11. lett, míg Szakács Szabolcs Szilveszter nem fejezte be a próbát. Utóbbi atlétánk a 400 méteres megmérettetésen is érdekelt volt, amelyet a 23. idővel zárt (63.17 mp). 1500 méteren Nádudvary és Jánó András szállt harcba a dobogóért, s mindketten közel jártak: előbbi az 5. (4:05.62 perc), míg utóbbi a 6. helyen (4:18.50 perc) végzett. A viadal leghosszabb futószámában, a 3000 méteres próba startjánál ott találtuk Jánót, aki végül hetedikként (9:27.48 perc) ért célba.

Eredmények: * 400 m: 1. Vlad Dulcescu (Temesvári MSK) 50.15 mp, 2. Darius Făgăraș (Temesvári MSK) 50.32 mp, 3. Denis Gabriel Neacșu (Brăilai MSK) 51,50 mp… 23. Szakács Szabolcs Szilveszter 63,17 mp * 800 m: 1. Cosmin Nișioiu (Suceavai MSK) 1:59,65 perc, 2. Nádudvary Dávid 1:59,84 p, 3. Sebastian Moldovan (Fogarasi ISK) 2:00.94 p… 11. Kánya Áron 2:23,65 p * 1500 m: 1. Cătălin Atănăsoaei (Jászvásári Poli) 3:59.87 perc, 2. Mihai Cochior (Jászvásári Poli) 4:02.24 p, 3. Lucian Ștefu (Bákói Tudomány) 4:03.19 p… 5. Nádudvary 4:05.62 p, 6 Jánó András 4:18,50 p * 3000 m: 1 Atănăsoaei 8:34.12 perc, 2. Co­chior 8:40.62 p, 3. Ștefu 8:50.70 p… 7. Jánó 9:27.48 p. (t)