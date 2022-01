A 2022-es esztendő a cselekvő nemzet éve lesz – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az idei év tematikus programjait ismertetve tegnap Budapesten. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a legfontosabb nemzetpolitikai alap egy erős Magyarország létezése, mert az a határon túli magyarság számára is egy biztos pont. Egy olyan érdekképviseletet jelent, amely ki tud állni a határon túli magyarok érdekében különböző fórumokon, a magyar Országgyűlésben, Brüsszelben és Közép-Európában is – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a kormány célja már 2010 óta az, hogy Magyarországot egy gyenge országból egy életerős, cselekvőképes és erős Magyarországgá tegyék. Az elért nemzetpolitikai eredményekről szólva kiemelte: már 1 172 000 külhoni magyar vált közjogilag is a magyar nemzet részévé azzal, hogy megkapta az állampolgárságot. A kormány 2010 óta megtízszerezte a külhoni magyarság támogatását, erős intézményrendszert építettek ki, gondoskodnak a magyar közösségekről, valamint növelték a szülőföld megtartóerejét. Magyarország évente több mint ötezer intézményt és szervezetet támogatott, a minőségi anyanyelvi oktatást pedig 300 ezer gyermek számára tették lehetővé a Kárpát-medencében és a diaszpórában. Sportszer támogatásban 1500 iskola részesült, továbbá 1600 templomot vagy egyházi közösségi teret újítottak meg vagy építettek fel, az önkormányzatok közt pedig 2015 óta ezer új testvérkapcsolat jött létre. Potápi Árpád János szerint a magyarságnak mindenhol legalább a számarányának megfelelően kell képviseltetnie magát, a Kárpát-medencében pedig minden országban parlamenti szinten is jelen kell lenni.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár célként tűzte ki az erős intézményi háló fenntartását. Az anyaország támogatja és megerősíti a külhoni magyarság – köztük mintegy 30 ezer nagycsalád és 413 ezer idős ember – mindennapjait segítő gondoskodó közösségeket – mondta a politikus, példaként említve a Vajdaságban létrehozott tanya- és falugondnoki szolgálatot. Szeretnék kiterjeszteni a Kárpát-medencében jól működő gyakorlatokat – köztük a Vajdaságban már bevezetett és Erdélyben kiépítés alatt álló védőnői hálózatot – a külhoni régiókra is. Emellett erősítenék a gyermekgyógyászok közti együttműködést, az időseket segítő közösségi hálót, rendszerszintűvé tennék a sajátos nevelésű, fogyatékkal élő, szociálisan rászoruló gyermekekkel való foglalkozást, és a megváltozott munkaképességűekre is figyelmet fordítanának. A szülőföld megtartóerejének növelése érdekében az elmúlt 12 évben 145 tangazdaságot és tanműhely fejlesztését támogatta a magyar kormány, több alkalommal megszervezték a Kárpát-medencei vállalkozók találkozóját, és mentorprogramot is hirdettek 500 vállalkozó „cselekvő együttműködésével” – jelentette ki.

Potápi Árpád János azt kérte a külhoni magyar állampolgároktól, vegyenek részt az idei országgyűlési választásokon, és voksukkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Országgyűlés egyben nemzetgyűlés is legyen. Megjegyezte: a választási részvételhez a külhoni magyarok regisztrációjára március 9-éig van lehetőség.