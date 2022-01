Támogatókat keres a hajléktalanszálló

Míg korábban legtöbb huszonöten tértek be esténként a Csíki negyedi éjszakai menedékhelyre, az elmúlt napokban a létszám érezhetően megnőtt, naponta harmincan húzódnak meg ott, köztük öt hölgy is – tudtuk meg Székely Róberttől, aki azt is elmondta, olyanok is visszatértek hozzájuk, akik korábban megélhetési céllal külföldre távoztak. Vannak, akik építkezésen dolgoztak vagy szabadtéri munkát végeztek, télen pedig nem foglalkoztatják őket, de az is előfordult, hogy egyszerűen nem fizették ki őket. Olyan rászoruló is bejár mostanában a szállóra, aki bár lakással rendelkezik, nem tudja azt fenntartani, a számlákat fizetni – sorolta a helyzetet előidéző okokat.

Az időjáráshoz igazították a menedékhely mellett működő nappali melegedő programját is, a hidegre való tekintettel már reggel 9 órától nyitva van és délután 15–16 óráig fogadják a betérőket. Újdonság viszont, hogy az ittas állapotban lévő személyeket innen is eltanácsolják – mutatott rá Székely Róbert –, ez az elvárás érvényes azokkal szemben is, akik a szállón éjszakáznak. Jelezte, meleg étellel csak ritkán sikerül megkínálni a melegedőben lévőket, ezért támogatókat keresnek annak érdekében, hogy legalább egy tányér levest biztosítsanak számukra.