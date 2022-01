Rablókból pandúrok?

A rendőrség nálunk is, mint mindenütt a világon, titkos akciókat is végrehajt, amit nem lehet a nyilvánosság orrára kötni. Szerintem ilyesmi történhetett Buzăuban is, ahol egy rendőregyenruhába öltözött egyén civilnek öltözött barátjával elment egy prostituálthoz leleplezni, hogy az illető törvényellenes mesterséget (ami nálunk tilos) űz. Mivel a prostitúcióhoz kötődik a kábítószerüzlet is, az egyenruhás drogot fogyasztott, hogy elmondhassa magáról: narkotikumfogyasztó, és azt is szeretne venni. Így leleplezhetett volna esetleg egy kábszerdílert is. A (némi) nemi szolgáltatás után nem fizetett a kéjhölgynek, mert tudta, az majd felhívja a 112-es sürgősségi számot, hogy feljelentse a rossz fizető (vagy nem fizető) vendégeket, így leleplezze saját magát. Ez meg is történt. Arra következtethetünk, hogy a rendőrség csakis azért nem állt ki a rendőrruhába öltözött alkalmazottja mellett, hogy ne fedje fel a kilétét. Ez frusztráltságot váltott ki belőle és lelki törést okozott neki. Ezért fojtotta bánatát alkoholba két nap múlva, és autóba ülve két parkoló gépkocsit is összetört. Azután megtagadta az alkoholszonda megfújását is, hogy bevigyék a rendőrségre, és ott oltalomra leljen. Végül 24 órára őrizetbe is vették.

Legutóbb a Giurgiu megyei Bolintin Vale nevű helységben egy banda egyik tagja agyonütötte egy mikrobusz sofőrjét, és ott azóta is áll a bál. Azzal vádolják a rendőrséget, hogy nem lép fel a bűnöző klánok ellen, és ezért nem képes megelőzni ilyen eseményeket.

Bukarestben a zebrán egy rendőr elütött két kislányt. (Egyikük meg is halt.) Az illetékesek (rendőrség, ügyészség) összevissza nyilatkoztak arról, hogy szolgálatban volt-e, avagy nem, és sürgős küldetést végzett-e, vagy sem. Végül úgy tűnik, hogy „sürgősen” ment, villogó fényekkel: élelmet venni. A rendőrt nem tartóztatták le, és nem tudni, az ügy miként oldódik meg, de már került egy önkéntes, aki felhívta a 112-t és bejelentette, hogy ha a rendőrség nem tartóztatja le a vétkest, akkor ő „lőfegyverrel tesz igazságot”.

Úgy látszik, nálunk is arra lenne szükség, hogy mindenki fegyvert tartson, mint Amerikában, és akkor a rendőrség és igazságszolgáltatás munkája is nagyon megkönnyebbedne, mert az emberek megvédhetnék magukat, és szolgáltatnának igazságot is saját maguknak. De a mostani helyzetben, mikor harmincezer ember hiányzik a rendfenntartásból, nem csoda, hogy az Aradon felrobbantott autós ügye is a levegőben van még, és gyanúsított egy szál sincs.

A belügyminiszter megmondta a legutóbbi Bolintin Vale-i eset kapcsán, hogy az még egyszer felszínre hozta a rendszer harminc éve tartó rothadását. Ígérte, ezután is „minden tőle telhetőt” megtesz a belügyminisztérium struktúráinak modernizálásáért. Nincs elég emberi erőforrás, és ami emberük van, sokszor nem elég felkészült, és néha karöltve tevékenykedik a politikai hatalommal vagy a bűnözőkkel – állítja a miniszter.

Feltevődik a kérdés, hogy hol vannak a jó, hozzáértő rendőrök, és a válasz egyszerű: nyugdíjban. Mert negyvenegynéhány évesen elmehetnek speciális nyugdíjba, és nem olyan ostobák, ahogy sokan állítják, mert mihelyt tehetik, rögtön nyugállományba vonulnak. Ezért aztán akadémiát nem végzett, gyorstalpalt civileket kénytelen alkalmazni a belügyminisztérium.

Egész városrészeket, városokat (és vidékeket) uralnak alvilági (rabló)bandák tagjai, akik élőhús-exporttal, prostitúcióval, kábítószer-kereskedelemmel, kamatbehajtással foglalkoznak, és közben egymással háborúznak. Ezekből tömegesen lehetne alkalmazni rendfenntartókat, és így megvalósulna az a régi elképzelés, hogy rablóból lesz a jó pandúr. És azok legalább nem kímélnék a konkurens bandatagokat, mint most a rendfenntartók és az igazságszolgáltatás.