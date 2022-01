Újabb negatív rekord

A napi esetszám ugyan több mint ötezerrel kevesebb az előző naphoz képest, de a tesztek száma is felére esett a hétközi legnagyobb vizsgálati adathoz viszonyítva. Kovászna megyében a hétvégi alacsony számú tesztelésnek megfelelően kevés új esetet azonosítottak, a 17 újabb fertőzés azonban így is 2,52 ezrelékre növelte Háromszék fertőzöttségi mutatóját az előző napi 2,29 ezrelékről. A stratégiai kommunikációs törzs az elmúlt huszonnégy órában 22 halálesetet jelentett, ez fele az elmúlt hét átlagának. A kórházi kezelésre szoruló betegek száma továbbra is növekszik, immár közel hatezren kényszerülnek szakintézményi ápolásra, a súlyos esetek száma szintén emelkedett, jelenleg 599 pácienst ápolnak intenzív osztályon.