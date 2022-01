Tamási Áron-emlékév

Az ünnepség keretében a Kultúrpalotában megnyitották Bálint Zsigmond fotóművész Emberközelben című kiállítását, melyet az Erdélyi Hagyományok Háza szervezett, majd a Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színház előadásában mutatták be Tamási Áron Tündöklő Jeromos című népi játékát (fotó). Ünnepi beszédében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a bátorságot és az iránymutatást emelte ki Tamási Áron jellemzői közül. Mint felidézte, Tamási saját élményeiből építette fel regényhőse, Ábel alakját, aki a világot bejárva érti meg, hogy haza kell térnie ahhoz, hogy valahol otthon lehessen. Az író bátorságának tulajdonította annak a kimondását, hogy az élet értelmét nem a távoli nagyvárosokban vagy külföldön, a messzeségben, hanem a szülőföldön, a szülőfölddel való bensőséges kapcsolatban kell keresni. „Az elmúlt 12 évben közösen építettük fel és erősítettük meg a külhoni magyarság megtartó intézményeit az élet minden területén: a politikában, a kultúrában, az oktatásban, az egyházakban, a sportban, a gazdaságban, megerősítettük a közösségeket és a közösségek közötti kapcsolatrendszert” – jelentette ki az államtitkár. Arra buzdította hallgatóságát, hogy a cselekvő nemzet évében közösen védjék meg az eddig elért eredményeket.

Péter Ferenc, Maros megye önkormányzatának elnöke köszöntőjében kijelentette: azoknak is igazuk van, akik szerint szükség van a kiemelt ünnepekre, és azoknak is, akik úgy tartják, hogy egész évben az ünnep gondolatiságával kell élni. „A magyar kultúra napján köszönetemet fejezem ki azért, hogy vannak, akik éltetik, továbbadják és új csodákkal gazdagítják a magyar kultúrát itthon, Maros megyében. Magyarságtudatunkat erősíteni, értékeinket megőrizni és gazdagítani, anyanyelvünket továbbadni pedig úgy tudjuk, ha anyanyelven szerzünk tudást, anyanyelven imádkozunk, és gyermekeinket is úgy neveljük, hogy a nemzeti hovatartozásukat büszkén vállalják, éljék meg és ápolják hagyományainkat” – fogalmazott az RMDSZ-es politikus.