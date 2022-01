Azaz kétszer ilyen hideg volt, mint tegnap reggel Sepsiszentgyörgyön, ahonnan -19 fokot jelentettek. Ezen a télen egyébként szintén január 25-én volt a legalacsonyabb a hőmérséklet (legalábbis eddig), Bodzafordulón -26 fokot mértek. 1942 elején egyébként országszinten is kegyetlen tél volt, több városban esett -30 fok alá a hőmérő, és a nehézségeket fokozta, hogy a háború miatt amúgy is sok mindent (fűtőanyagot is) nélkülözött a lakosság. Igaz, most, békeidőben sem lehet dicsekedni: Bukarestben tízezrek kínlódnak fűtetlen lakásokban, Temesváron a daganatos betegek vacognak a kórházban, és van, ahol azért nincs jelenléti oktatás, mert az iskolát sem fűtik. (Hotnews)

MEGKAPTÁK AZ EMBERÜKET. A Román Akadémia magyarellenességéről ismert elnöke, Ion Aurel Pop lehet az AUR államelnök-jelöltje a 2024-es választásokon – jelentette be George Simion pártelnök, aki hivatalosan azért járja az országot, hogy Klaus Iohannis leváltásához gyűjtsön aláírásokat, de elismerte, hogy megkezdte az elnökválasztási ,,előkampányt”. Elég durván: Botoșani-ban megpróbált arcul csapni egy férfit, aki nem volt hajlandó kezet fogni vele (és a pofon elől is kitért), kicsit később pedig az operatőre legyintett nyakon egy nőt, talán azért, mert nem haladt el elég gyorsan előtte. Simion amúgy maszk nélkül jött-ment, és senki nem büntette meg. Jászvásáron – ahol Simion a tiltások ellenére több száz fős egyesülési ünnepséget szervezett, hórával – sem őt vonta felelősségre a rendőrség, hanem egy házaspárt, amelynek a férfi tagja leöntötte kék tintával a szélsőséges politikus arcát. Az AUR zavartalanul építkezik, a hétvégén a legionárius eszmékkel rokonszenvező Călin Georgescut kérte fel, hogy legyen a párt tiszteletbeli elnöke. (Digi 24)