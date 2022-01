Bibliai idézet miatt állították bíróság elé a volt finn minisztert

„Bízom abban, hogy még mindig demokráciában élünk, és az alkotmányunk, illetve az aláírt nemzetközi egyezmények biztosítják a szólás- és vallásszabadságot” – jelentette ki az orvos végzettségű, ötgyermekes politikus, aki 2011-től 2015-ig állt a finn belügyi tárca élén. A finn államügyészség – amely 2020-ban emelt ellene vádat – közleménye szerint Rasanen „megsértette a meleg közösség tagjainak méltóságát”. Ezért akár két évig tartó börtönbüntetésre is ítélhető.

A politikus azzal érvel, hogy ő csupán a Bibliából vett idézetet osztott meg a Twitteren, és hozzátette, hogy szerinte a per „a vallásszabadság próbája lesz”. „Ha elítélnek (...), az egyenlő lenne a cenzúrával” – tette hozzá. Kifejtette ugyanakkor, hogy amennyiben győztesen kerül ki a perből, ez „fontos lépés a szólás-, és vallásszabadság ügyében és ez fontos nemcsak Finnország, hanem Európa és más országok számára is”.

Rasanen (aki 2004-től 2015-ig a kereszténydemokrata párt elnöke is volt) a finn lutheránus egyház aktív tagja, és 2019-ben Twitteren vonta kérdőre egyházát azzal a támogatással kapcsolatban, amelyet az egyik LGBT-rendezvénynek nyújtott, s mindezt bibliai idézettel támasztotta alá. Az idézet a Rómabeliekhez írott levélből származik (Róm. 1: 24–27): „Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék; Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.” (Károli-féle fordítás)

Később hozzáfűzte: bejegyzését nem a homoszexuális közösség elleni támadásnak szánta, hanem az egyházközösség bírálatának. A Nemzetközi Lutheránus Tanács – még 2020-ban kiadott – közleményé­ben felháborítónak nevezte a Rasanen elleni vádemelést.

A 62 éves volt belügyminiszternek emellett két másik ügyben, egy 2004-ben közreadott írása és egy 2018-ban adásba került talk-show-ban elhangzott megjegyzése miatt is bíróság elé kell állnia. Vádat emeltek Juhana Pohjola lutheránus püspök ellen is, mert 2004-ben ő publikálta Rasanen írását, amely arról szólt, hogy az ember férfinak és nőnek teremtetett.