Továbbra is aggasztónak találja Ráduly István prefektus, hogy Háromszéken alacsony az átoltottsági szint, illetve a hajlandóság terén sincs számottevő változás. A kormányhivatal vezetője havi sajtóértekezletén arra is felhívta a figyelmet, hogy bár biztató hírek érkeznek a járvány alakulása kapcsán a világból, Romániában egyelőre emelkedő szakaszában van az ötödik hullám, így továbbra is indokolt az óvatosság, a szabálykövetés, hiszen a betegség nyomán elvesztett minden egyes emberélet tragédia.