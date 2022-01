A következő napokban a háromszéki utánpótláskorú sízőknek több lehetőségük is lesz próbára tenni magukat, hiszen a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Bodzafordulói Tanulók Klubja a sugásfürdői és a nagypataki sípályákon szervez országos versenyeket, ma és holnap kerül sor a Gerar Kupa tizennegyedik kiadására. Mivel az utóbbi időben az időjárás újfent kedvez a téli sportok szerelmeseinek, így Sugásfürdő ismét teljes kapacitással várja a mozogni vágyókat, a kis sípálya mellett a hóágyúknak köszönhetően hétfőtől már a nagyobbik pálya is alkalmas a lesiklásra. A megfelelő körülmények adottak, a hetedik Dani Kinga-emlékversenyen pedig idén is összemérhetik tudásukat a sízni vágyók, akik szombaton 8.30 és 9.30 között iratkozhatnak a helyszínen. A megmérettetés 10 órától veszi kezdetét. Gyermekek és felnőttek egy­aránt nevezhetnek, a versenyzőket a szervezők különböző korcsoportokba sorolják. A nevezési díj gyermekeknek 10 lej, felnőtteknek 15 lej. (miska)