A polgármester emlékeztetett, az elmúlt évet is sikerült úgy zárni, hogy a város nem kényszerült bankhitel felvételére, több nagy elképzelést, tervet, beruházást, fejlesztést végig tudtak vinni adóemelések nélkül, saját és külső forrásokra támaszkodva. Antal Árpád szerint az idei év költségvetését úgy kellett tervezniük, hogy a fejlesztések, beruházások jelentős részét 2023-ra fogják lezárni.

A legkiemelkedőbb beruházás kétségkívül a terelőút nagyjából hetvenmillió euró összköltséggel, melynek építése tavasszal kezdődik. A költségvetés összeállításánál, mint minden évben, arra törekedtek, hogy megőrizzék az egyensúlyt a közösségfejlesztési elképzelésekre, illetve a beruházásokra szánt források között. Feltett szándékuk, hogy a szociális, prevenciós, életút, oktatási programokat az idei évben is folytassák, sőt bővítsék. Gazdasági vonalon a kis és középvállalkozásoknak nyújtott támogatások is szerepelnek a városi költségve­tésben.

Az infrastruktúra (utcák, parkolók, közvilágítás) fejlesztése idén is kiemelt helyen szerepel. Az első emeletes parkolóház építését is elkezdik a Nicolae Iorga utca és a Bánki Donát utca közötti területen, ahol a Közüzemek és a közszállítási vállalat telephelyei találhatók. Emellett több, lakásépítési elképzelésekhez kötődő övezeti városrendezési terv is készülőben. A fiatal családoknak, idetelepülő szakembereknek egyaránt szeretnének lakásokat építeni, de szociális tömbházak létrehozását, valamint szükséglakások kialakítását is tervezik.

Lapunk kérdésére elmondta: nehéz rangsorolni a beruházásokat, mivel az értékük nem mindig tükrözi a közösségi megítélésüket, hasznosságukat. Meglátása szerint a terelőúton kívül kiemelten fontos a tanintézetek korszerűsítése, az új inkubátorház létrehozása, a leendő vásárcsarnok, az állomási tó rendbetétele, a kisstadioni létesítmény befejezése, valamint a lakásépítési elképzelések.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád rámutatott: az energiaválság okozta drágulás nagyon megterheli az önkormányzatot, de igyekeztek, hogy a büdzsé fejlesztési részét ez kevésbé befolyásolja. Az idei költségvetés jelentősen nagyobb, mint a tavalyi, és ha minden kormányzati és európai uniós forrást sikeresen kihasználnak, előfordulhat, hogy az önkormányzat az eddigi legnagyobb büdzsével zárja majd az évet. Amennyire lehetséges, a váratlan helyzetekre is próbáltak felkészülni.