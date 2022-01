Sokat rágódtam ezen a témán magam is. Gyermekkorom óta foglalkoztat a kérdés, hogy milyen módon lehetne itt, Erdély keleti részén magyar nyelvű tévécsatornákat nézni. 1989-ig gyakorlatilag lehetetlen volt ezt a vágyat megvalósítani, csak irigyeltük a határ mentén élőket, hogy láthatják a magyar televízió műsorait. Az áttörés a Duna Tv 1991-es karácsonyi indulásakor történt, amikor egyéni műholdas rendszerrel (parabolaantenna) megérkezett a magyar televízió az erdélyi magyarokhoz is. Örülök, hogy részese lehettem ennek az indulásnak, több száz székely lakásba telepítettem parabolaantennát. Aztán jött a kábeltévé, a magyar csatornák száma megtízszereződött, most már mindenki talál kedvére valót, egyedül a sportműsorokkal van gond.

Az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, amely tulajdonképpen a magyar közszolgálati televíziót és rádiót foglalja magában) megalakította a kimondottan sporttal foglalkozó M4 sportcsatornát. Kezdetben Erdélyben az M4 csak egyéni parabolarendszerekkel volt fogható, de egyes események sajnos így sem voltak követhetők, a fekete képernyőn megjelent a gyűlölt Kódolt felirat. Felemás megoldásként az MTVA kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező nézőknek 7000 Ft ellenében kódkártyát biztosított, ha követni akarták az M4 sport összes műsorát, ezzel a lehetőséggel többen éltek Erdélyben is. Később a romániai kábeltévé-szolgáltatóknál is megjelent az M4 csatorna, de csak a szabadon sugárzott változata. Az MTVA elérte az UEFA-nál, hogy a magyar válogatott focimeccseit Erdélyben is sugározhassák, de a többi jogvédett sporteseményre sajnos nemigen van megoldás széles körben, ugyanis ez nemcsak az MTVA-n múlik, hanem bejönnek a képbe a romániai tévétársaságok is, amelyek megvásárolták a jogvédett sportesemény közvetítését. Ennek következtében a román társaság megtámadhatja az MTVA-t, hogy betört az ő piacára és potenciálisan ügyfeleket von el, akik nem a román csatornát követik, hanem az M4-et! (Erre volt is már példa, amikor pár évvel ezelőtt a Digi az M4 Sporton közvetített egy európai kupameccset, és másnap a Telekom már be is perelte!)

Valójában melyek ezek a jogvédett sportesemények? Azok, amelyek jogdíjak alá esnek, pontosabban olyan külföldi szervezetek által közvetített műsorok, mint a FIFA, UEFA, a labdarúgó-szövetségek, a Forma–1 vagy más európai és világszintű sportszövetségek. Mivel a sportesemény árucikk, egy adott országban csak az erre jogosult csatornák közvetíthetik ezeket. Miért? Írtam az MTVA-nak (a kozonsegszolgalat@mtva.hu e-mail-címre), minden levelemre válaszoltak. A sportközvetítésekről ezt:

„Tisztelt Uram! A nemzetközi szerződések értelmében pl. az olimpiát, a nemzetközi futballmeccseket, Forma–1-et és ezeken kívül a legtöbb nemzetközi sporteseményt, valamint eme események sportösszefoglalóit is blokkolnunk kell mindegyik csatornánkon külföld felé (M1, M4, Duna, Duna World...), azaz nem adhatjuk Magyarország határain kívülre, még interneten sem.

Az M4 csatorna kizárólag az adott esemény nemzetközi szerződéseinek értelmében tudja közvetíteni a nemzetközi sporteseményeket. Ugyanez vonatkozik a többi csatornánkra is, amikor azokon (is) nemzetközi sporteseményt közvetítünk.

Ugyanezek a jogok vonatkoznak az online (m4sport.hu) adásaira is, illetve a többi csatornánkon (M1, M2, Duna, Duna World) adásba kerülő sporthírekre és sportösszefoglalókra is.

A külföldi jogtulajdonosok a tulajdonukat képező sporteseményeket az elérhető legmagasabb bevétel érdekében országonként értékesítik, azzal a kitétellel, hogy az adott ország vásárlója csak az ország határán belül szolgáltathat, ezzel biztosítva a külföldi jogtulajdonosok számára, hogy teljes áron tudják értékesíteni a jogokat más-más, akár szomszédos országokban is.

Ez minden külföldi országra egyaránt érvényes, nincs különbség.

Üdvözlettel:

közönségszolgálat.”

Tudom, sokan emlékeznek arra, hogy pár évvel ezelőtt Orbán Viktor Tusványoson megígérte az M4 sportcsatorna vételi lehetőségét Erdélyben is (pontosabban átadta Semjén Zsoltnak a feladatot), de sajnos ez Orbán Viktornak egy át nem gondolt (pontosabban a jogi keretek át nem tanulmányozásából fakadó) kijelentése volt. Ezek után feltehetjük a kérdést: az MTVA miért nem vásárolja meg a közvetítési jogot az összes magyarlakta területre? Saját válaszom erre: mert nem engedik meg azoknak az országoknak a tévétársaságai, ahol a határon kívüli magyarok élnek! Bárcsak ne lenne igazam, és a közeljövőben változna a helyzet!

Molnár Ferenc