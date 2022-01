Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház februári műsorán: 2-án, szerdán, 4-én, pénteken és 5-én szombaton 19 órától a nagyteremben, színpadra épített nézőtéren Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre (rendező: Bocsárdi László, korhatár: 14+) * 8-án, kedden 19 órától a kamarateremben aritmia.doc – költészet.ma – kortárs költők verseiből (rendező: Kolcsár József) * 11-én, pénteken és 13-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch: Jógyerekek képeskönyve – Junk-opera (rendező: Hegymegi Máté, korhatár: 16+) * 17-én, csütörtökön 19 órától a nagyteremben Örkény István: Tóték – az előadás az azonos című regény és dráma ötvözete (rendező: Bocsárdi László, román felirattal) * 22-én, kedden 19 órától és 25-én, pénteken 19 órától a kamarateremben Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Kártyások

(rendező: Zakariás Zalán). * Jegyek kaphatóak online a biletmaster.ro oldalon, a városi szervezőirodában vagy előadás előtt a helyszínen.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház produkciói a Háromszék Táncstúdióban: 6-án, vasárnap és 12-én, szombaton 19 órától Are we human or are we dancers? (koncepció, koreográfa: Ioana Marchidan); 20-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Pam param (koncepció, koreográfia: Andrea Gavriliu. * Jegyek a városi szervezőirodában kaphatóak vagy online a biletmaster.ro platformon.

A VÁROSI SZERVEZŐIRODA nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadások napján egy órával a kezdési időpont előtt. Cím: Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám; telefon/fax: 0267 351 886, telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Nagy Lajos fotóművész Lélekjelenlét című fotókiállításának megnyitójára február 4-én, pénteken 18 órától kerül sor a kovásznai Kádár László Képtárban. A tárlatot megnyitja és az alkotásokat méltatja: dr. Deák Ferenc Loránd művészettörténész, magyartanár.

A megnyitón közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség IKE csoportja. A kiállítás a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház támogatásával valósult meg. A tárlat február 28-ig láto­gatható.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Csend (magyar amatőr rövidfilm), 17.45-től Három emelet (román felirattal), 18.30-tól A legjobb dolgokon bőgni kell (román felirattal), 20 órától Cry Macho (román felirattal), 20.15-től Akik az életemre törnek (magyar felirattal); szerdán: 16 órától Őrzők nyomában (magyar dokumentumfilm a Csomád-Bálványos természetvédelmi területről), 17 órától Pókember: Nincs hazaút (magyarul beszélő), 17.45-től Moonfall (román felirattal), 20 órától Cry Macho (magyar felirattal) és A világ legrosszabb embere (román felirattal); csütörtökön: 16 órától Őrzők nyomában (magyar dokumentumfilm a Csomád-Bálványos természetvédelmi területről), 17 órától Pókember: Nincs hazaút (román felirattal), 17.45-től A világ legrosszabb embere (román felirattal), 20 órától Moonfall (román felirattal) és Toxikoma (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102.

Képernyő

TVR1. Ma 15.10-től: Otthon a világban – Molnár Anna Udvarhelyen született, férje, Kis Endre Szabadkán. Pécsen találkoztak és éltek, majd néhány éve Patakfalvára költöztek, ahol természetkímélő szemléletben nevelik három gyermeküket. Életvitelükkel környezetüket is szeretnék befolyásolni. Vallják, hogy bárki tehet a saját és a szűkebb vagy tágabb értelemben vett közössége életének jobbá alakításáért. * Beszélgetések a kávéházban – Az egyéni felelősséget nem csökkentheti a tény, hogy vannak szervezetek, mint a Caritas, amely az egyház szociális tanítását követve felvállalja a rászorulók ellátását, segítését. Henn János a Caritas igazgatójával, dr. Márton Andrással beszélget.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala, 19.05-től Jézus él – tanúságtételek, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT. Sepsiszentgyörgyön február 2-án elindítja a gyászfeldolgozó csoportját a Diakónia Keresztyén Alapítvány. A találkozások kéthetente lesznek, 10–12 alkalommal. A csoporthoz az indulást követő harmadik alkalomig, március 2-ig lehet csatlakozni. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, rövid beszélgetéshez kötött. Érdeklődni a 0731 025 903-as telefonszámon lehet.

Leltározás a könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár felnőtt kölcsönző részlegén február 1. és április 1. között leltározási munkálatok zajlanak. A könyvállományból február 15-től lehet kölcsönözni, kizárólag előzetes kérés alapján. A kölcsönözni kívánt könyvek a következőképpen kérhetők: az online katalógus olvasói fiókjába bejelentkezve, félretételi kérés küldésével; e-mailben a kolcsonzo@kmkt.ro címen; telefonon a 0267 312 133-as telefonszámon. Az igényelt kiadványt 24 óra múlva lehet átvenni az olvasóteremben keddtől péntekig 9–17, szombaton pedig 9–13 óráig. A Gyermekkönyvtár és a Sport utcai fiókkönyvtár a megszokott program szerint várja továbbra is az olvasókat.

Elköltözik a biztosítóház

Február 1-jétől új székházában fogadja az ügyfeleket a Kovászna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár. A hivatal Sepsiszentgyörgyön a Babeș–Bolyai Tudományegyetem helyi kihelyezett tagozata épületének (Stadion utca 14. szám) bal szárnyába költözött, a bejárat hátulról van és akadálymentesített. A megyei egészségbiztosítási pénztár fax- és telefonszáma, internetes elérhetősége, e-mail-címe nem változik. Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 8.30–16.30-ig, csütörtökön 8.30–18.30-ig, pénteken 8.30–14.30-ig.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.