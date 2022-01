Múlt és jövő között, rohanva

Előző írásunk

Egy budapesti levéllel kezdődik, ami 1942 nyarán kelt.

,,Kedveseink! Először is értesítelek arról, hogy az általatok kért írógépet postára is tettük. Gondolom, hogy megfelel a követelményeknek, és eredményesen tudjátok használni úgy hivatalos, mint magáncélra. Itt is sokan vásárolnak írógépet, főleg tisztviselők, tanárok, akinek igen sokat könnyít munkájukon. Az írógép márkája Diplomat, száma 3/291550, ára 448 pengő, így a küldött 500 pengőből futotta postaköltségre is. Ha megkaptátok, írjatok rögtön, hogy nyugodt legyek a sorsát illetően. Máskülönben jól vagyunk, de várjuk, hogy minél hamarabb élvezzük a szabadság nyújtotta örömöket. A rokonok is mind jól vannak. A szabadság ideje alatt részletesebben fogunk írni, addig is kívánjuk mindannyiotok részére a legjobbakat. Sok szeretettel gondolunk rátok, csókolunk:

Irma és Tibor.”