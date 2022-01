Új medvestratégián dolgoznak

Tudományos alapokra helyezik a medveállomány kezelését – jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter az Életet a medvéknek – A romániai barnamedve-állomány megőrzése nevű projekt záróakkordjaként szervezett brassói sajtótájékoztatón, egy olyan vadgazdálkodási stratégiát ígérve, amely egyensúlyt teremt a fajok megőrzése és az ország társadalmi-gazdasági sajátosságai között.

Az ember és a medve közötti konfliktus elemzésének eredményeit összefoglaló végső jelentés képezi a minisztérium által 2022-ben előírt megelőzési kvóták elosztásának alapját. A projekt keretében végzett tevékenységek konkrét eredményeit a minisztérium egy vadgazdálkodási stratégiával ülteti gyakorlatba – közölte Tánczos Barna. Az egyik konfliktusforrás az ember és a medve között a háztartási hulladék, de a miniszter szerint örvendetes fejlemény, hogy számos polgármester megértette a medvék okozta problémák összetettségét, és medvebiztos hulladékgyűjtési rendszereket telepített.

Az Életet a medvéknek projekt 2014. október elseje és 2021. december 31-e között zajlott a Marin Drăcea Országos Erdészeti Kutató- és Fejlesztési Intézet vezetésével, a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium, a Kronstadt R. A. Helyi Erdőgazdálkodási Hivatal, a Barcarozsnyói Erdészeti Hivatal, a Bucsecs Nemzeti Park Igazgatósága és a Kárpát Alapítvány közreműködésével, az Európai Bizottság társfinanszírozásával, a FILE+ Natura programon keresztül. A projekt magában foglalta a romániai medvepopuláció kezelési tervének aktualizálását a társadalmi-gazdasági fejlődés összefüggésében és a konfliktusok komplex kezelési lehetőségeit vizsgálta új módszerek alkalmazása, a korábban alkalmazott módszerek tökéletesítése és összehangolása által. A folyamat kiemelt fontosságú részét képezte a barnamedve-élőhelyek minőségének országos szintű elemzése is az elmúlt évtized társadalmi-gazdasági fejlődése tükrében. A projekt arra is rávilágított – az áttelepített és megfigyelt medvék GPS-es és GSM-es követéséből levont általános következtetésként –, hogy a deviáns táplálkozási szokásokkal rendelkező medvék áttelepítése hosszú távon nem járható megoldás, mert ezek az egyedek visszatérnek arra a helyre, ahol elfogták őket, vagy ugyanazokat a problémákat okozzák az új élőhelyükön is. A projekt keretében a háziállatok, a veteményesek és a gyümölcsösök védelmére elektromos kerítéseket telepítettek, aminek hatására ott, ahol rendeltetésszerűen használták ezeket, nem okozott kárt a medve, a környező, védtelen legelőkön azonban igen.

Tánczos Barna szerint a projekt haszna, hogy megmutatta az ember és a medve közötti konfliktusok fajtáit, gyakoriságát és helyét, illetve a meghatározó tényezőket, és azonosította azokat a területeket, amely további konfliktusok veszélyét hordozzák. Ennek az elemzésnek az alapján fogja előkészíteni a minisztérium a prevenciós kvótákra vonatkozó jogszabályt, amelyet közvitára is bocsát – ígérte Tánczos Barna, hangsúlyozva, hogy a tárca továbbra is az emberek és javaik megóvásáért és a romániai barnamedve-populáció megőrzéséért fog dolgozni.

Medvetámadás vadászaton

Többszörös sérülésekkel került kórházba szombaton egy 27 éves férfi, akit medve támadott meg az Etéd és Énlaka között szervezett vadászaton. Az áldozat hajtó volt, és többedmagával tartózkodott a mezőn, amikor hirtelen felbukkant egy medve az erdőből, rátámadt, megragadta és elkezdte vonszolni az erdő felé. Társai szerencsére közbeléptek, sikerült elkergetniük a nagyvadat és megmenteniük a férfi életét. Mindkét lába megsérült, több harapott seb van rajta, a jobb karja törésgyanús, nagy fájdalmai vannak, de stabil az állapota, a székelyudvarhelyi kórházba szállították – nyilatkozta Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója. Azt nem tudta, milyen vadászaton vett részt a fiatalember.